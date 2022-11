Alerta Gustavo Madero de error en cambio de horario en Juárez

El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, señaló que “El error se presenta desde la aprobación del primer dictamen en la Cámara de Diputados, la iniciativa era correcta”, pero resaltó que algunos de los diputados de Chihuahua, decidieron sacar al estado y lo dejaron todo al horario del centro.

“Pero lamentablemente no se hizo la salvedad para los municipios que ahora buscan estar dentro del cambio de horario, para los municipios de Chihuahua no se metieron en el horario estacional”, señaló Madero.

Te puede interesar: Esperan pronta homologación de horario en la frontera

El senador mencionó que Juárez quedó en el horario de 90 grados igual que Chihuahua, Ciudad de México y El Paso está en el 105, por eso existe una hora de diferencia, si son las 12:00, en la vecina ciudad son las 11:00.

Se publicó hoy una nueva Ley, una modificación que hizo el Congreso de Chihuahua, esa corrección se realizó mal y cambiaron los meridianos y están proponiendo que Juárez cambie en marzo del uso de horario de 90 grados al de 105, lo que es una torpeza, una estupidez, enfatizo Madero Muñoz.

Juárez Tuve que intervenir para evitar que se perdiera más de 14mdd por desfase de horario: diputada

“Se les cruzaron los cables, no solo hoy no se corrige, si no que cuando El Paso cambie el segundo domingo de marzo del año que entra, Juárez va a cambiar en sentido contrario y se va a mantener diferenciado, así es como está ahorita la ley y si tu lees la ley, dice que la ley que se acaba de publicar hoy en el Diario Oficial, entra en vigor al día siguiente de su publicación, pero no dice que mañana (30 de noviembre) cambie el horario, subrayó.

Por lo que se informa a los juarenses que no se autorizó modificación alguna en el horario localmente, para que evite mover su reloj y con ello retrasos.

Tampoco se hace mención que la modificación del horario sea para el próximo domingo 05 de diciembre, según la explicación que dio el Senador.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente se pide a la ciudadanía estar pendiente de la información que se emita oficialmente por parte del Senado de la República en torno a los Husos Horarios.