"Hacer eso es darme un balazo en el pie": Niega Maru Campos campaña de desprestigio vs AMLO

Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, desmintió que haya una campaña de desprestigio contra el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador como lo señaló Ana Elizabeth García Vilchis durante una “mañanera”.

“Hacer yo eso, es darme un balazo en el pie como gobernadora, a final de cuentas puede haber diferencias con el presidente de la República, pero nunca me he metido personalmente con él, ni he hecho ningún comentario adverso hacia él”, expresó Maru Campos.

La mandataria estatal destacó que ella como gobernadora del Estado respeta la investidura presidencial.

Maru Campos, al ser cuestionada si es por cuestiones políticas y por las elecciones que surgieron esas declaraciones respondió:

“El tema ya se politizó en todo el país y desde hace muchos meses; las elecciones ya son el 2 de junio, faltan 80 días aproximadamente, mientras hay que seguir trabajando y hacer lo que nos corresponde a cada uno”, externó la gobernadora.

Detalló que Chihuahua necesita demasiada atención por ser un territorio muy grande y muy complicado, con mucha diversidad y muchos problemas de rezago heredados de mucho tiempo.

García Vilchis, respaldó en la mañana que la administración estatal financiaba páginas de Facebook para difundir narrativas de ataque contra el gobierno de la República.

La gobernadora informó que la actual administración se dedica únicamente a trabajar y destina su tiempo, esfuerzo y recursos económicos en realizar acciones en beneficio de la comunidad Chihuahuense.

