Juarenses molestos por tardanza para obtener permiso para viajar a EU con carros fronterizos

Javier Acosta, llegó a las 00:20 horas del viernes, lo atendieron en oficinas, pero a falta de sistema y falta de personal le dijeron que tendría que volver a las 7:30 horas y a los 14:00 horas todavía espera en la fila para sacar un permiso de su vehículo fronterizo para salir de Ciudad Juárez.

Desde el jueves, viajeros manifestaron su enojo por la tardanza de días para obtener un permiso para viajar tanto mexicanos con carros fronterizos como personas que vienen de Estados Unidos.

"Llegue a las 7:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. y no me dieron el permiso, a las 12:00 a.m. entre, se armó pleito adentro porque no atendían y aquí volví", contó Javier Acosta.

Mencionó, que dentro sólo hay como dos cajeras y la tardanza les afecta no sólo en sus vacaciones sino en el caso de él, les afecta por que es una necesidad el viaje

A diferencia del jueves, este viernes sólo se hizo una fila de para trámites de carros americanos y fronterizos. "Llegamos desde la 8:00 a.m. y aquí seguimos, hasta ahorita no ha salido nadie, no ha avanzado la fila y no nos han dicho nada, nosotros venimos de Estados Unidos, dicen que no hay servicio que esperamos, pero eso nos dice la gente de enfrente", dijo Andrés Muñoz.

Él viaja con su familia Hidalgo del Parral, porque mañana tiene una boda y su hija es la encargada de arreglar a las damas de corte de honor y temen no llegar.

Este día el estacionamiento también se vio con más carros, incluso algunos dormidos dentro de los carros. Otros aprovecharon para bajar sillas portátiles y ahí esperar su turno sentados.

Se trató de contactar con algún encargado del lugar, pero se negó la entrada a los representantes de esta casa editora.

