La violencia intrafamiliar es la antesala de muchos feminicidios: FEM

La titular de la Fiscalía de la Mujer en el estado, Wendy Chávez, señaló en entrevista que efectivamente la violencia intrafamiliar es el antecedente de muchos feminicidios.

"Somos muy respetuosos de las opiniones de los colectivos y de las organizaciones de la sociedad civil, les refrendamos nuestro compromiso y esfuerzo en que estamos trabajando en la rápida implementación de todos los mecanismos de protección para las mujeres en riesgo", señaló Chávez.

Lo anterior , luego de los señalamientos de Red Mesa de Mujeres, en el sentido de que 155 mujeres asesinadas en lo que va del año es un número bastante preocupante, así como el número de carpetas abiertas por el delito de violencia intrafamiliar.

La Fiscal Wendy Chávez señaló que se ha trabajado de manera decidida en brindar seguridad a las mujeres que viven en esta frontera, sobre todo en el caso de las que corren peligro en su integridad física o psicológica.

"Ha habido ocasiones, en casos de agresiones hacia una mujer, que hemos obtenido de un juez una orden de aprehensión en contra de algún violentador en un término inferior a las 24 horas, 16 horas para ser específicas, esto con la intención de brindarle seguridad a la mujer", señaló Chávez.

La funcionaria indicó además que hacen falta más esfuerzos para promover la cultura de la denuncia de la violencia intrafamiliar, toda vez que en muchos de los casos las mujeres optan por no denunciar.

"Tal vez por miedo o vergüenza muchas de estas víctimas se quedan calladas, es necesario que se acuda a la instancia correspondiente para que se denuncien los hechos y se pueda llevar a cabo la investigación pertinente" , indicó la Fiscal de la Mujer.

Por último, la titular de la FEM señaló que es alarmante el número de casos en que los violentadores son las parejas o exparejas de la mujer afectada, situación que cada vez se vuelve más recurrente en esta frontera.

"Hay que señalar también que muchos de los casos de violencia intrafamiliar aceptan una salida alterna dentro del procedimiento que se instaura en contra del violentador, si muchos de estos casos no se judicializan o no llegan a un juez, no quiere decir que haya impunidad, lo que pasa es que existen ciertas reglas dentro del proceso y ahí van incluidas las salidas alternas", concluyó Wendy Chávez.

