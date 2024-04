Más migrantes podrían llegar en abril y mayo a la entidad; tratarán tema con Maru Campos

Una reunión donde se abordará el tema de la migración, problema que afecta al estado de Chihuahua, se registrará este miércoles con la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, funcionarios del INM y policías de los tres niveles de gobierno.

Mientras tanto, el director de Derechos Humanos, Santiago González pronosticó la llegada de más migrantes a la entidad durante este mes de abril y mayo.

Dijo que con la situación complicada en cuestión política, económica y otros rubros que se vive en los distintos países de Sudamérica y de otras regiones, se podría dar un aumento en las próximas semanas de migrantes a esta ciudad.

"Si atendemos el comportamiento histórico que han tenido los flujos migrantes, desde el 2018 que empezó este fenómeno a este nivel, vamos a ver definitivamente un aumento, cada año a partir de marzo, abril, mayo empieza un aumento en la curva de flujos migratorios", indicó en entrevista al Heraldo de Juárez, Santiago González, director de Derechos Humanos de Juárez.

El monitoreo constante de la situación de Centro, Sudamérica y el Caribe, ha generado una predicción y no ven una situación que pueda reflejarse en flujo extraordinario, pero en próximos meses sí podrían elevarse.

"Ahora, hace poco se tuvo un problema con Ecuador en la toma de protesta de los mandatarios y hubo conflictos que generaron problemas políticos y de seguridad y que reflejó en una población más alta aquí en Juárez", resaltó el funcionario.

"Hay aparte eventos extraordinarios que derivan de situaciones políticas, económicas y de seguridad, por ejemplo, en 2021 fue asesinado el presidente de Haití y hasta la fecha, no se ha logrado conseguir la estabilidad en el país, eso ha generado flujos más altos de las personas que provienen de allá", mencionó el derecho humanista.

"La llegada de las personas en situación de movilidad desciende en octubre, noviembre e incluso en diciembre, es una constante que hemos estado viendo en casi seis años", agregó.

Destacó el también encargado del albergue Kiki Romero que en este momento, están con baja ocupación en todos los espacios que coordina el municipio, como lo es el espacio en mención, la carpa en la zona Centro y el albergue Felipe Ángeles.

Albergue El Buen Samaritano

A pesar de que la capacidad en el albergue El Buen Samaritano es para 150 a 180 personas en situación de movilidad, actualmente, tiene una ocupación de 45 personas que vienen solos y en familia, pero también han llegado mujeres solas, informó el director del albergue cristiano, Pastor Juan Fierro García.

Mencionó que en estos días ha incrementado la llegada de migrantes a este albergue, ya que anteriormente había alrededor de 30 personas, que en su mayoría ya tienen cita con la aplicación de CBP One.

Las personas en situación de movilidad provienen de países como Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala y México.

El Pastor Fierro expuso que los migrantes huyen de su país de origen por cuestión de violencia, en el caso de las mujeres por violencia doméstica, en algunos otros casos, amenazas por las pandillas, entre otras situaciones que viven en su país de índole político.

El albergue El Buen Samaritano se mantiene principalmente del apoyo de algunas organizaciones, la misma iglesia metodista otorga apoyo, inclusive de la misma población que llevan alguna donación en especie.

A pesar del apoyo que reciben, hay momentos en que hay escasez de alimentos para dar de comer a los migrantes que llegan al albergue.

Podría darse otra tragedia migrante sino se atiende el problema: Ibáñez

Debido a las condiciones en las que vienen las personas en contexto de movilidad y por la situación que no se atiende con seriedad, pudiera darse otra tragedia como el incendio que se vivió el año pasado, en donde cuatro decenas de migrantes murieron en un incendio dentro de la estancia provisional migratoria en Ciudad Juárez, expresó Óscar Ibáñez Hernández, representante de la gobernadora en Juárez.

“Sí, seguramente habrá otras tragedias sino se aplica un política consistente y sistemática, porque si de repente se hace un operativo una semana y dura uno o dos días y se van como si eso arreglara el tema, eso no resuelve nada”, opinó Ibáñez Hernández, luego que al parecer, terminó el operativo que había montado el Instituto Nacional de Migración (INM) en la franja fronteriza.

“Es probable que haya tragedias, no porque se esté esperando, yo creo que la realidad de la migración genera este tipo de circunstancias, que si no se prevén y no se generan políticas adecuadas, pueden seguirse presentando”, agregó el representante de Maru Campos.

Recalcó que no se esperan tragedias, sino que la realidad de la migración es muy dura y difícil.

Calificó como efímeros los operativos que realizó el Instituto Nacional de Migración la semana pasada.

“Mientras no se defina una política consiste, sistemática, todo van a ser respuestas del momento, a ver qué está pasando y ver cómo reaccionan a cada dinámica”, dijo el funcionario.

Añadió que: “Cada semana el tema migrante se le encuentra una nueva faceta, que hay una nueva manera de cómo abordarlo”.

Indicó que las diferencias de Estado y Federación en Estados Unidos de cómo pretenden resolver el problema migratorio, están generando problemas de seguridad para los migrantes.

Finalmente, dijo que hoy se reunirá con organismos internacionales que atienden casos de refugiados y de migración para coordinar esfuerzos y atender esta circunstancia que se vive en el Estado y la frontera de Ciudad Juárez.

