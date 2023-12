Reanudan cruces ferroviarios de Juárez a El Paso; estarán activos las 24 horas

El representante de la gobernadora, Óscar Ibáñez informó que a partir de este 22 de diciembre se activará el cruce ferroviario las 24 horas para ayudar a desfogar el tráfico.

“Nos avisaron que a partir de hoy (viernes) se iba activar el cruce de ferrocarriles y se iban a activar las 24 horas, ya que normalmente se abren sólo por un periodo de tiempo, pero para desfogar el tráfico estará activo 24 horas tanto aquí en El Paso como en Eagle Pass”, contó Ibáñez.

Cabe señalar, que el horario que se tenía pactado entre autoridades y Ferromex para el cruce habitual de los trenes de carga por Juárez, era desde las 5:PM hasta las 6:00 AM, no obstante, a partir de este viernes será durante todo el día, hasta nuevo aviso.

El representante de la gobernadora Maru Campos, indicó que estaba haciendo un recorrido para observar el comportamiento de las líneas de cruces internacionales.

“Ahorita (vienes después del mediodía) no hay flujo de tren, porque hay horarios para que no se obstruya el tráfico del centro de la ciudad, no he hablado con gente del municipio para ver si Ferromex tiene autorización para hacer maniobras en horario distinto, por el tráfico del centro”, comunicó el funcionario.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

En materia de la contención del flujo migratorio, dijo que de lado norteamericano, las autoridades, ya procesaron a la gente que ya tenían, ya que en estos cinco días que no llegó el ferrocarril redujo el flujo de gente que se entrega a la Patrulla Fronteriza. “Debido a esto ya tienen personal para reabrir los cruces”, explicó el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez.

Cabe señalar, que la reapertura de puentes se dio también por gestiones de empresarios en ambos lados de la frontera, así como movilizaciones comerciales.

“Finalmente todo influye, se hicieron gestiones por todos para que no se afectarán los cruce fronterizos, sin embargo, la realidad que estamos viviendo es porque efectivamente hay muchos migrantes y tienen que procesarlos y no tienen (autoridades de Estados Unidos) el personal suficiente para procesarlos y eso es una realidad”, detalló el representante de Maru Campos en la zona Norte.

No obstante, hasta el momento no se tienen indicios de más llegada de migrantes a esta frontera.“En la reunión que tuvimos el miércoles, se planteó que iban a tomar algunas medidas distintas para evitar que siguieran llegando migrantes por el ferrocarril, yo espero que estas medidas sean efectivas”, finalizó Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la zona Norte.

