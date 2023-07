Rezago de viviendas crece hasta un 50 por ciento en Juárez

El rezago de vivienda en Ciudad Juárez ha crecido hasta en un 50 por ciento en promedio, sobre todo en la vivienda económica tradicional o de interés social, externó Édgar Álvarez, director de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

Explicó que hay derechohabientes a los que no les alcanza el costo de la vivienda, por lo que es un problema que se ha estado buscando una solución.

Advirtió que con el crecimiento que está teniendo en la ciudad, se va a necesitar más vivienda de interés social, que podría llegar hasta el 100 por ciento, porque no hay ese tipo de vivienda.

“No hay ese tipo de vivienda, es decir, la capacidad del trabajador para que el crédito que le otorga el Infonavit no les alcanza”, señaló.

El director de CANADEVI mencionó que el tema de vivienda es un negocio para todos, por lo que un terreno y la construcción de la vivienda, no da para poder vender ese tipo de vivienda a los derechohabientes de Infonavit.

Reconoció que las empresas inmobiliarias construyen casas de las que se vende mejor, que es la media residencial que va dirigida a empleados profesionistas dentro de la misma industria maquiladora, pero también hay clientes comerciantes, doctores, entre otros.

“Hay muchos doctores, hay de la misma maquila gente administrativa que no tenía un mercado que no era de vivienda económica y que no era de nivel medio residencial, entonces, todo esto que se ha detenido la vivienda económica, ha venido a generar a atender todo ese mercado, o sea, sí hay mucho mercado de ese nivel de precio, pero muchas veces a lo mejor dices, tengo tanto ingreso, tengo tanta capacidad y te haces un esfuerzo para adquirir algo más caro”, subrayó.

Édgar Álvarez mencionó que la vivienda económica no es cuestión de los desarrolladores, sino la capacidad de crédito que tiene el trabajador que no alcanza para poder adquirir algo.

Actualmente, los desarrolladores están construyendo alrededor de 20 fraccionamientos por etapas que pueden ser de 20 viviendas o de 50 casas.

El representante de la cámara comentó que en promedio construyen en Ciudad Juárez alrededor de 3 mil 500 viviendas en diferentes zonas de la ciudad, como Valle del Sol, Ejército Nacional, Cuatro Siglos, entre otras.

