Se manifiestan médicos del Hospital de la Mujer en Juárez

Después de que cancelara por segunda ocasión la reunión, el Secretario de Salud, Felipe de Jesús Sandoval Magallanes, los médicos del Hospital de la Mujer, decidieron manifestarse al exterior del nosocomio para externar su molestia y exigencias que no fueron resueltas tras la visita del funcionario en días pasados.

Durante la segunda reunión -que no se realizó-, los galenos entregarían un pliego petitorio donde piden gestionar ante la Secretaría de Hacienda el recurso financiero suficiente para la aplicación, equipamiento y mantenimiento de áreas críticas del Hospital de la Mujer como son; autoclave, elevadores, quirófanos, urgencias y terapia intensiva neonatal.

Juárez Juárez es la doceava ciudad con tráfico más congestionado de México

“La situación está todavía complicada, no nos han resuelto la problemática, no existe una postura oficial, una respuesta a nuestro pliego petitorio, lo que estamos pidiendo es que se nos diga un plazo en el que los problemas van a quedar resueltos”, dijo Rubén Meza Barrera, secretario general del Sindicato de Médicos y Enfermeras de Chihuahua (SMEEICH).

Aproximadamente ocho médicos estuvieron unos minutos al exterior del Hospital de la Mujer, para hacer saber a las usuarias y ciudadanía en general que las condiciones del edificio, el equipo y la falta de material, complican la labor que realizan a diario al lado del personal de enfermería.

FOTO: Cortesía | Médico Rubén Meza

“Estamos pidiendo que se le consiga el presupuesto suficiente al hospital para que se arreglen las áreas que están necesitadas, el Secretario de salud estuvo la semana pasada y se comprometió a recibirnos, pero no nos recibió, no nos ha atendido nos cambió la cita dos veces y es momento que no atiende, no resuelve, sentimos que le está sacando la vuelta al problema, nadie se quiere hacer responsable”, aseveró Meza Barrera.

Dentro de sus peticiones está también el reconocimiento de la antigüedad del personal que labora en el hospital desde su fundación, la basificación y regularización del personal eventual con más de seis meses de antigüedad.

FOTO: Cortesía | Médico Rubén Meza

Reconocemos que muchas de las carencias con las que actualmente nos enfrentamos, fueron ciertamente originadas en otras administraciones, nosotros fuimos testigos y recibimos muestras de represión y discriminación, las cuales afectaron y desgastaron no solo nuestra imagen y nuestros ánimos sino también nuestro patrimonio y estabilidad familiar, cita el documento.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El médico resaltó que avientan la bolita a las diversas instancias médicas del estado y la federación, “están dejando caer los hospitales hasta que entre el programa federal de salud, lo del IMSS-Bienestar y quieren entregar los hospitales en las peores condiciones posibles y con el ambiente laboral muy revuelto y no consideramos justo que las cosas se den así”, finalizó.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez