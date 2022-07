Son 4 años sin "Tomatito"; marcharán para reforzar su busqueda

Se cumplen cuatro años de la desaparición de Juan Manuel Ruiz García “Tomatito” y su familia contempla realizar una marcha para fortalecer su búsqueda.

“He vivido mal, porque no tener a mi hijo es bien difícil, no saber dónde está, no poder encontrarlo, muy mal”, expresó Daysi García, mamá de “Tomatito”.

“Hasta ahorita no nos han dado nada de avances (las autoridades) y nosotros vamos a empezar a buscar a nuestro hijo y no dejarlo en el olvido, como lo han hecho las autoridades”, agregó.

Dio a conocer que se reunirán para realizar una marcha en varios puntos de la ciudad, donde pegarán pesquisas nuevamente.

“Mi hijo tiene 15 años y la familia lo ha extrañado mucho”, destacó la mamá de Juan Manuel Ruiz “Tomatito''.

Juan Manuel mide 1.50 metros, tez trigueña oscura, complexión delgada, cabello lacio y negro, ojos café oscuro, cara alargada, nariz recta y grande.