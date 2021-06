Llegará el Destilichadero a las colonias Las Malvinas, Nombre de Dios y Chihuahua 2000

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales continúa implementando el programa Destilichadero en distintas zonas de la ciudad, por lo que se calendarizan las colonias de acuerdo a las peticiones ciudadanas recibidas por distintos medios como por teléfono al 072 y en la aplicación Marca el Cambio.

Asimismo, los Guardianes Ecológicos realiza recorridos por las colonias atendidas a fin de apoyar en el retiro de llantas, basura, tiliches de la vía pública, y para brindar auxilio a los vecinos que no puedan trasladar los objetos en desuso hasta los macro contenedores.

El programa se realiza de 9 a 3 de la tarde, esta semana se visitarán las siguientes colonias:

MARTES 15 DE JUNIO

Colonias: Las Malvinas y Aires del Sur, (cuadrante de atención: C. 94ª, Lira, C. 98 ½ - Rómulo Alvelais – C. 104ª – Fernando Orozco – Jesús Antonio).

Contenedor: C. 94 ½ y Buenavista.

JUEVES 17 DE JUNIO

Colonias: Nombre de Dios y 2 de Junio, (cuadrante de atención: Humberto Mariles – Vialidad Sacramento – Fundidores – Soldadores – Tipógrafos – Topógrafos – Insurgentes – Juan de la Barrera – H. Colegio Militar).

Contenedor: Av. Quintas Carolinas (3ª) y Daniel Bautista.

VIERNES 18 DE JUNIO

Colonias: Chihuahua 2000 etapas 1 y 3, (cuadrante de atención: C. Cantillo – Av. Fedor Dostoievski – Av. De las Industrias – Vialidad Los Nogales).

Contenedor: Rodolfo Cao Zamudio y Fernando Mayo.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las familias chihuahuenses para que aprovechen este servicio, que es gratuito y representa un beneficio directo para las familias además evita que estos residuos de gran tamaño terminen contaminando terrenos baldíos o arroyos.