Los mandaron a casa sin sueldo, no tienen para comer

Con pancartas en manos, decenas de ciudadanos que residen en los cinturones de miseria de la ciudad, se manifestaron para exigir comida.

Alrededor de 40 personas, entre hombres y mujeres, se apostaron frente a Palacio de Gobierno para exigir apoyo, ya que a consecuencia de la pandemia por Covid-19 los enviaron a su casa pero sin sueldo.

Los ciudadanos agremiados al Movimiento Antorchista denunciaron que a pesar de que se les ha prometido ayuda no se les ha otorgado. Muchas señalaron que no tienen ni una sopa en la despensa para darles a sus hijos de comer y aunque solicitaron el apoyo a los números que se han dado a conocer por parte del DIF Estatal y Desarrollo Social, no han sido beneficiados.

Ante la desesperación un grupo representativo decidió volver a plantarse y exigir que el gobierno se acuerde de los más desprotegidos y deje de lado las cuestiones partidistas porque el hambre aprieta por igual a todos.





