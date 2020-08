Necesario control en centros comerciales

De no tenerse control en los centros comerciales, una persona asintomática podría contagiar hasta mil personas, por lo que parte del acuerdo 102/2020 se enfoca en medidas preventivas para el funcionamiento de estos negocios que se estima son hasta 50 por cada ciudad.

“Cuando tienes una pandemia, no podemos decir un poco más, porque un poco más pueden ser desde 1, 10, 100, hasta 1,000 contagios, porque cuánto contagia una persona que es portadora asintomática y que está en una plaza y de repente se quita el cubrebocas, o no están guardando la sana distancia y eso lo vemos día con día”, expuso el doctor Modesto Terrazas, durante su participación en el programa Chihuahua Adelante No. 50, donde junto con otros expertos en materia de salud, acompañó al gobernador Javier Corral.

Por su parte, Javier Corral indicó que le llama la atención que mucha gente no entienda, o no quiera comprender la dimensión de la responsabilidad social, “en el ejercicio de las libertades, todos tenemos libertad para ejercer actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, pero el ejercicio de esa libertad entraña una responsabilidad con los demás”.

Agregó que cuidarnos todos en la salud es precisamente una responsabilidad social frente a los demás, de cuidarnos unos a otros.

Por eso, señaló, se establecen horarios, cupos, proporciones de aforo, como se ha hecho mediante el semáforo en color naranja en tiendas de autoservicio o en restaurantes, donde se coloca una regla o una medida de restricción de separación entre mesa y mesa y se limita la cantidad de personas que pueden entrar a un mismo tiempo.Por ejemplo, agregó, en tiendas mayores a 2,000 m2 se permite hasta 150 clientes al mismo tiempo dentro del espacio; en tiendas de 1,500 a 2 mil m2 sólo 75; de 500 a 1,500 m2 50 clientes; de 200 a 500 m2 25 clientes y en tiendas menores a 200 m2 sólo 10, ¿por qué?, porque de lo que se trata es de mantener esa sana distancia, de reducir el nivel de transmisión viral.Se tienen que tomar estas medidas. Se trata de aprender la dimensión de la responsabilidad social en el ejercicio de la libertad que todos tenemos y ser responsables con los demás, consideró el gobernador.A su vez, el secretario de Salud, Eduardo Fernández, explicó que se ha tenido mucha confusión con el semáforo, el cual no es un indicador de quién está haciendo bien y quién está haciendo mal las cosas, no significa que los rojos no lo están haciendo bien y los verdes sí.

“Ese no es el motivo del indicador de este semáforo, lo que hace es mostrarnos los diferentes niveles o el tamaño del problema que tenemos en cada región, en cada estado, o en cada región de nuestro estado, no es un indicador de bien y mal, sino de la situación actual de la pandemia”, destacó.Por otro lado, agregó, el semáforo sirve como un regulador entre dos situaciones que tenemos que moderar: uno, evitar que la pandemia siga creciendo y que nos gane; y dos, regular cómo regresamos a la normalidad, volver a hacer que todas las actividades vuelvan a trabajar al 100% sin afectar la salud.El semáforo es un instrumento que nos sirve día con día para tomar decisiones en relación a qué medidas tenemos que tomar a diario como médicos, como administradores, como gobierno y como sociedad, para controlar esta pandemia.En su participación, el Dr. Rodolfo Chávez Chávez destacó que en esta pandemia se debe privilegiar el bien común por encima del bien individual. Agregó que como integrante del consejo apoya estas decisiones porque en la salud, a diferencia de otros derechos, no hay un contrapeso natural.Explicó que todos nacemos con derechos: a la libertad, a la educación, a la salud, pero en el caso de los primeros tienen un contrapeso como el de portarse mal con lo que viene una sanción; en la educación, si no estudio, hay un contrapeso. Mientras que en la salud no, ya que se puede estar mal toda la vida y no perder ese derecho.

“Tenemos que privilegiar el bien común sobre el bien individual, porque las acciones que tomamos en lo individual no sólo me afectan a mí, sino que afectan a mi comunidad”, indicó, al señalar que el Covid-19 se trata de una enfermedad altamente contagiosa y sólo siguiendo la normas que se han dictado para controlar la pandemia se reducirán los contagios en forma muy importante.Por su parte, el Dr. Sergio Enrique Modesto Terrazas explicó que de acuerdo al modo de transmisión de la pandemia y lo agresivo que ha sido para la población en general, se tuvieron que tomar medidas más drásticas para tratar de subsanar o tratar de disminuir la tasa de contagio.Indicó que se observa que hay muchas personas que sí se han adaptado de buena manera a las medidas, sin embargo, una parte de la población se conduce todavía de una manera irresponsable ante el resto de la sociedad, como no guardar la sana distancia, que no usa cubrebocas, que sigue haciendo reuniones en casa, en otros lados.Se pusieron horarios, pero hay que hacerlo con mucha cautela, porque la gente empieza a entender que permitírsele determinado tipo de horarios, le da oportunidad de cumplir un poco más.El secretario de Salud, Eduardo Fernández, recordó que se deben cuidar los 10 indicadores del semáforo estatal, que son:1. Ocupación de camas para pacientes Covid-19.2. Ocupación de camas de terapia intensiva Covid-19.3. Promedio semanal de capacidad de pruebas diarias.4. Promedio semanal de casos nuevos.5. Tasa de transmisión.6. Comparación de enfermedades respiratorias 2019-2020.7. Comparación de neumonías 2019-2020.8. Promedio semanal de pruebas diarias realizadas.9. Porcentaje de pruebas positivas.10. Promedio semanal de defunciones por Covid-19.

