No los teníamos en radar, deben ser asegurados: Corral por recibos notariados

El Gobernador del estado, Javier Corral Jurado, dijo que los recibos certificados que fueron entregados a El Heraldo de Chihuahua, no los tenían contemplados en la investigación, por lo cual recalcó la importancia de estos documentos, los cuales dijo deben ser asegurados por la Fiscalía General del Estado.

"Los recibos no teníamos conocimiento de o por lo menos no sabíamos de copia certificada de notario de los originales, pero se indagara al respecto, sin duda hay que decirlo coincide y robustece a las investigaciones, no los teníamos en el radar, hay que decirlo hasta donde tengo información, solo teníamos pagos del 2014 y 2015 y no del 2016" mencionó.

Javier Corral, dijo desconocer que hubiera entregas en el año 2016, que fue el año de las elecciones en las que participó como candidato a gobernador, "esta información del Heraldo de Chihuahua, no solo es relevante desde el punto de vista periodístico, debo decir que es relevante desde el punto de vista jurídico, por lo que yo considero que la fiscalía general del estado debe asegurar de inmediato esos documentos".

Agregó que se deben sumar a las carpetas de investigación, toda vez acredita en términos reales, la larga y trabajada capacidad corrupta y corruptora del ex gobernador.

