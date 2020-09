No me gusta la hipocresía, mesas de seguridad eran para conspirar: AMLO

Tras la ruptura en materia de seguridad entre el Gobierno Federal y el estado de Chihuahua, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, dijo que las mesas de seguridad solo eran para conspirar durante las reuniones y que por eso tuvieron que emitir una postura al respecto.

“A mí no me gusta la hipocresía, ya no debe hipear la hipocresía, entonces se dice lo que sucede o damos a conocer nuestra opinión o nuestra verdad, respetando siempre otros puntos de vista, tenemos que definir posturas, ya que vamos a estar tratando asuntos de interés nacional” refirió a través de la conferencia de prensa.

Andrés Manuel dijo que cuando se tiene a la oposición al interior se conspiraba en estas reuniones, toda vez que aseguró que toda la información que se daba a conocer de inmediato a los dirigentes de PAN, que es el partido que actualmente gobierna en el estado y quien ha encabezado una serie de confrontaciones por el tema de las presas.

“Nogaleros tienen acaparamiento de agua excesivo, que han estado ahí promoviendo el movimiento, presidentes municipales del PAN, el Gobernador, el que esta de posible candidato del PAN a la gubernatura, Gustavo Madero, por eso las diferencias y como a mí no me gusta la hipocresía” indicó.

