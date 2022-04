¿Alcaldes votarán en consulta?

El próximo domingo 10 de abril habrá de celebrarse la consulta ciudadana para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre su participación en la misma, la gobernadora del Estado, María Eugenia campos Galván, así como la mayoría de presidentes Municipales señalaron que no acudirán, en tanto, algunos de ellos aún no se deciden, mientras que en su mayoría los electos por las siglas de Morena confirmaron su participación.

Desde alcaldes emanados del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, algunos de los funcionarios manifestaron su intención de asistir para ser partícipes del ejercicio, sin sentirse promotores de la consulta.

María Eugenia Campos Galván, jefa del ejecutivo estatal, manifestó que no acudirá a votar durante la consulta ciudadana, pues consideró que es un tema sin sentido además de que posiblemente ese día pudiera estar fuera de la capital del estado.

“La verdad es que ni siquiera sé si voy a estar en la ciudad; entonces para que les digo si sí si no, y que no si sí, pero ya les avisaré. A mí me parece un tema sin sentido: la verdad es que no asistiría a votar, no voy a asistir… pues es una decisión personal de cada quien”, admitió la mandataria.

El presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar refirió que él si acudirá el próximo domingo y participará en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que como ciudadano ejercerá su derecho de votar para que siga en la presidencia de la república, López Obrador, por considerar que sería lo mejor para el país.

Por su parte, el edil de Chihuahua, Marco Bonilla declaró que la ciudadanía chihuahuense tiene libre albedrío a participar o no, para que su decisión sea voluntaria, reservando su participación en el ejercicio que dará inicio a las 8 de la mañana y culminará a las 18 horas.





“Yo le diría en lo general que hay libre albedrío, que participe aquella persona que quiera hacerlo, de manera libre y voluntaria y por supuesto también nosotros desde el gobierno municipal seremos siempre respetuosos de la libertad de expresión de los que se manifiestan a favor y en contra”, explicó el presidente municipal con respecto a este ejercicio.

Jesús Valenciano García, alcalde de Delicias, dijo categórico que no acudirá a votar este 10 de abril, pues, desde su punto de vista, consideró que la consulta es una sinrazón porque cualquier persona electa para un cargo público, sobre todo cuando es un puesto de elección popular, debe seguir lineamientos en tiempo y forma si va a renunciar.

Aidé López de Anda, alcaldesa de Saucillo, respondió de forma contundente que tampoco irá a votar el domingo, limitándose a señalar que la consulta de revocación de mandato es inconstitucional y un acto de ilegalidad.

Igualmente se cuestionó sobre el tema a la presidente municipal de Meoqui, Myriam Soto Ornelas, quien se abstuvo de dar declaraciones por recomendación de sus asesores, quienes no lo consideraron prudente.

En tanto, César Peña Valles, presidente municipal de Parral, indicó que en lo personal no le interesa participar en una consulta de revocación de mandato al considerar que hay temas primordiales en los que hay que trabajar. “Yo los domingos los dedico a trabajar también, ya es decisión personal el acudir o no”, argumentó.

El alcalde panista de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza, indicó que en lo personal aún no decide si va a participar o no en este ejercicio democrático y explicó que es un proceso que promueve el Instituto Nacional Electoral, organismo al cual su gobierno únicamente ha apoyado con el resguardo de material electoral en las instalaciones del INE ubicadas en las calles Tercera y Ojinaga.

De igual forma, el presidente Municipal de Guerrero, Carlos Comadurán Amaya, quien obtuvo la reelección en 2021 postulado por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, destacó que la consulta del próximo domingo es un esquema interesante mediante el cual la población puede evaluar el desempeño de los gobernantes y precisó que está listo para acudir a votar en alguna de las casillas que se instalarán en su municipio

Chihuahua Baja apoyo a Morena en consultas Por otro lado, Marcelino Prieto, edil del municipio de Madera, quien llegó al poder postulado por el Partido Acción Nacional, calificó el ejercicio como positivo siempre y cuando participara toda la población, sin embargo anticipó que no será así por lo tanto los resultados no serán del todo válidos. A pesar de ello Prieto indicó que si tiene la intención de acudir a votar.

Marcos Chávez, alcalde de Jiménez, dijo que es un buen ejercicio para valorar el trabajo del presidente de la república, en tanto, Antonio Bilbao de Santa Bárbara señaló que se tiene que cumplir con la ley como mexicano, coincidiendo ambos en acudir a votar.

Arturo Huerta, de San Francisco del Oro indicó que de momento se reservaba su opinión debido a la veda electoral, lo mismo que José Yáñez quien aún analiza su participación ya que es una consulta que es necesaria y aunque todos tienen el derecho para elegir la mejor opción, no tiene definida su postura.

Será este domingo 10 de abril cuando se lleve a cabo la revocación de mandato, votación para decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continuará en el poder o no, jornada que dará inició a las 8:00 de la mañana y concluye a las 18:00 horas.

En la entidad son 2 millones 874 mil 454 ciudadanos que integran la lista nominal los que podrán participar en la jornada, siendo 1 mil 755 casillas las que se instalarán en los 67 municipios, en donde ya están listas con sus respectivos paquetes y funcionarios electorales.

El Instituto Nacional Electoral considera que la revocación de mandato sirve como un instrumento para que la ciudadanía participe y en caso de haber perdido la confianza en el presidente, podrá votar para que concluya anticipadamente su desempeño como persona titular de la Presidencia de la República.