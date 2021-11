Atiende Grupo Aras en Parral solo por cita; edificio luce vacío

Grupo Aras sin personal en su edificio, únicamente está un guardia, según se indicó solo se atiende por cita; no obstante trascendió de manera extraoficial que comenzaron despedir al personal, ya desocuparon a una recepcionista, en el edificio no hay cajera ni gerente u otro ejecutivo; incluso no hay energía eléctrica ni medidor de la CFE.

Se visitó el edificio Aras, empresa que fue denunciada por fraude en semanas pasadas y que acumula ya suma 300 casos en todo el estado de Chihuahua; esto con el fin de ver si aún hay personal operando en el sitio.

Según se pudo constatar, no hay personal en ejecutivo al interior, permanece vacío, incluso sin energía eléctrica ya que no cuentan con un medidor de la Comisión Federal de Electricidad.

Según lo dado que conocer extraoficialmente el medidor fue robado, no obstante la versión no ha sido confirmada por el personal de la CFE o autoridades preventivas, ya que no se ha dado el reporte hasta el momento.

Personal de la empresa indicó que sólo en Chihuahua se puede brindar información al respecto; en el edificio no hay ejecutivos ya que según se expuso solo acuden bajo cita previa.