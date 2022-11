Avanza cosecha de nuez con siete mil 121 toneladas en el estado

De acuerdo a información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), hasta el 31 de octubre del 2022, en el estado de Chihuahua, se han producido siete mil 121.72 toneladas de nuez pecanera.

Al corte del 31 de octubre del 2022, el avance en la producción de la cosecha de la nuez pecanera en el estado de Chihuahua, cifra en las siete mil 121.72 toneladas de una cosecha de cuatro mil 879.46 hectáreas, logrando un rendimiento de 1.46 toneladas por hectárea.

El municipio en liderar la producción de nuez pecanera, al corte del 31 de octubre, es Allende, con una producción de dos mil 730.55 toneladas de nuez, de una cosecha de dos mil 270 hectáreas de nogal, logrando un rendimiento de 1.20 toneladas por hectáreas.

En segundo lugar, del ranking de los tres municipios del estado en liderar la producción de nuez pecanera, está Saucillo, con una producción de 596.70 toneladas, derivadas de una cosecha de 306 hectáreas, logrando obtener un rendimiento de 1.95 toneladas por hectárea.

Así mismo, en la tercera posición, se encuentra el municipio de Camargo, logrando al corte del 31 de octubre, una cosecha de 555.70 toneladas, derivadas de una cosecha de 285 hectáreas de nogal, obteniendo un rendimiento de 1.95 toneladas por hectárea.

Incremento estimado del 33% en 2022

Para el ciclo agrícola de la producción de nuez pecanera en el estado de Chihuahua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) delegación Chihuahua, estimó un incremento en la producción de nuez pecanera, de un 33%, pasando de 68 mil 500 toneladas en el 2021 a 91 mil toneladas en el 2022.

Pese a la estimación de la Sader; Víctor Loya, presidente estatal del Sistema Producto Nuez en el estado de Chihuahua, expresó que, al cierre de la cosecha de nuez pecanera, de las 91 mil toneladas estimadas, se prevé una disminución en la producción estatal de un 25 por ciento.

La disminución en la producción de la nuez pecanera en el estado de Chihuahua, señaló Víctor Loya, se debe en principal medida al cambio climático; “A las temperaturas sofocantes que se registraron durante la temporada primavera-verano, así como las lluvias retardadas que se precipitaron en el estado, ya cuando el fruto estaba formado”.

El mercado de la nuez, que se rige mediante la oferta y la demanda de los mercados estadounidenses y asiáticos, aunado a la calidad del fruto, son los principales factores que determinan el precio de la nuez.

Al inicio de la cosecha de la nuez en el estado, finales del mes de octubre, parte del producto se registró con presencia de ruezno, cáscara pegada a la nuez, así como con nueces vanas y de un tamaño que no era esperado, factor que jugó en contra del precio de la nuez.

Conforme avanza la cosecha, la obtención de frutos cada vez es con menor humedad, tanto en la cáscara (rueznos), como en la nuez (almendra). Se registran mínimas o ausentes piezas con germinación prematura, un comentario frecuente es la obtención de menor volumen de nueces cosechadas, respecto a lo estimado previamente, así como la misma tendencia en el llenado de fruto, refieren los informes de Comenuez.

El ingreso de los frentes fríos 8 y 9, así como el actual frente frío a ingresar, el número diez, han favorecido para la cosecha de la nuez en el estado.

Respecto a los precios de la nuez, según la Comenuez, fluctúan a la baja, cotizando en los 3.05 a 3.15 dólares por kilogramo de nuez fina, tomando como referencia que el tipo de cambio, dólar-peso mexicano, se cotiza en 19.44 pesos, al día sábado 19 de noviembre.

Mientras que, los precios de la nuez criolla, según la Comenuez, cotizan en entre los 47 a 53 pesos el kilogramo de nuez.

La producción de nuez pecanera en el municipio de Jiménez, Chihuahua, región que posee la mayor plantación de nogal en el estado, con 11 mil 590 hectáreas, al corte del 31 de octubre, según reportes del SIAP, expresan que, solo se han producido 180 toneladas de nuez pecanera de una cosecha de 142 hectáreas de nogal, obteniendo hasta el momento un rendimiento de 1.27 toneladas de nuez pecanera por hectárea de nogales.

Derivado de la sobreexplotación del agua en el acuífero Jiménez-Camargo, el acceso al vital líquido se ha hecho cada vez más difícil y en alguna parte incosteable la extracción del agua, situación que ha generado que más de ochenta hectáreas de nogal se hayan secado.

El estrés hídrico y calórico al que han estado sometidos los nogales, provocará la disminución en la producción de nuez pecanera en el municipio de Jiménez.

El director de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Distrito Río Florido, en pasadas entrevistas comentó que, la producción esperada para el municipio de Jiménez será de las 10 mil a 11 mil toneladas, para el presente ciclo agrícola del 2022.

Avance en otros estados del país

En el Estado de Sonora, la cosecha de nuez ya concluyó al cien por ciento. Por lo que, reportes de la Sader, al corte del 31 de octubre, indican que se han cosechado cuatro mil 451 hectáreas, logrando una producción de nueve mil 370.70 toneladas.

Para el estado de Coahuila, se lleva un avance de cosecha del 100%; en la variedad wichita, en el proceso de selección tiene un avance del 100%. El avance de cosecha en la variedad wéstern es de un 100%, un 90% de estas nueces ya están seleccionadas con calidades de 52% al 53%. La producción total va de 800 kg a 1 tonelada por hectárea, lo anterior según reporta la Comenuez.

La región de La Laguna se encuentra en etapa avanzada, donde se reporta buena cantidad y buena calidad. Los precios de nuez en el área de Nazas se mantienen a niveles de 75 a 78 pesos el kilo dependiendo de la calidad. Mientras que los precios en La Laguna son de tres a 3.20 dólares por punto. Mucho con destino al mercado nacional. Poco interés por parte del mercado americano, varios productores aún están en espera de que se recupere el precio.

Mientras que, en el estado de Durango, donde también se registra una producción aceptable de nuez, la Comenuez reporta que “Las temperaturas en las zonas nogaleras del estado se han mantenido entre 5 y 7 grados mínima y 24 - 26 grados máxima dependiendo de la zona. El cambio en la hoja a tonos otoñales del nogal western es muy marcado, hasta la caída total del follaje dependiendo de la zona, no así para la variedad wichita".

En Durango capital, la gran mayoría de los productores iniciaron la cosecha está semana con un avance del 2%. En la zona Del Valle de Cacaria (Canatlán) el avance de la cosecha de la variedad western es del 15%. Poanas anda en un 70% de avance, las demás zonas nogaleras no han iniciado cosecha. Se percibe menos cantidad de nuez más; sin embargo, la calidad es muy buena y el tamaño es grande. No se tiene conocimiento de movimientos de venta de lotes significativos. Todavía no se tiene un precio fijo por el punto de la nuez, aunque se rumora que este va a ser bajo comparado al año pasado”.

El resumen nacional de la cosecha de la nuez pecanera en México, según datos del SIAP, reportan que se han producido 31 mil 824.17 toneladas de una cosecha de 21 mil 939.22 hectáreas.

