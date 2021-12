Baja número de atenciones psicológicas por violencia de género

Bajan entre 17 a un 20% por ciento los seguimientos y nuevos ingresos de atenciones psicológicas en el Instituto Chihuahuense de la Mujer; señalan que prevalece la ausencia de la cultura de la denuncia en México y por ende la región de Parral ante la falta de concientización sobre la violencia de genero ya que aún hay mujeres que temen acudir a instancias gubernamentales u órganos encargados de impartir justicia, además hay otro sector que ni siquiera esta consiente del entorno de violencia en el que se desenvuelve.

Marialy Corral, psicóloga del Instituto Chihuahuense de la Mujer dio a conocer sobre la diminución de atenciones en los casos de violencia en contra de la mujer.

Lo anterior no refleja que sea un problema que deja de tener presencia en la ciudad de Parral, no obstante, si denota que no hay una conciencia sobre la importancia de atender este problema social.

Según las estadísticas proporcionadas, en 2019 se atendieron un total de 305 casos de nuevo ingreso y 168 de seguimiento, para el 2020 esta cifra pasó a 180 nuevos y 68 de seguimiento.

En lo explicado por la funcionaria, se consideró que la pandemia fue fundamental para que bajara la estadística, donde a pesar de que se ofrecieron atenciones telefónicas, disminuyó la cifra.

Este 2021 ya se ofrecieron las atenciones de manera presencial; en lo que va del año se han registrado 251 nuevos ingresos, siendo 136 de seguimiento; lo que representa un disminución del 20% por ciento en los casos de seguimiento y del 17% por ciento en los de nuevo ingreso, en comparación con las estadísticas de 2019, año previo a la pandemia.

La baja en las personas que buscan ayuda parte de varios factores pero ninguno es comprobable, según lo mencionado por la psicóloga, lo que se ve reflejado es que no hay confianza en las instancias gubernamentales, lo cual se viene especulando y manifestando por ciudadanos.

Explicó que existe temor de denunciar ante las dependencias que se encargan de investigar este tipo de actos delictivos ya que se piensa que no se logra impartir justicia por las autoridades.

Señaló que a nivel social se tiene muy normalizada la violencia en todos sus tipos y en lo que respecta al género, se tiene minimizada la situación que viven miles de mujeres en silencio.

Expresó que se requiere una concientización por parte de la población para que se puedan detectar y denunciar estos problemas, ya que incluso hay mujeres que no saben que están en un entorno en que sufren violencia.