Cuenta regresiva: Bryan Vázquez, modelo parralense rumbo a la final de Mister Chihuahua

Bryan Vázquez, oriundo de Parral, emerge como una promesa en el mundo del modelaje masculino, destacando por su tenacidad y simpatía que lo han posicionado en la industria desde los 16 años. Estudiante de Mercadotecnia en Alta Gerencia, este joven de 24 años se ha convertido en un referente gracias a su participación activa en certámenes de belleza masculina, especialmente en el Certamen Mister Supranational Chihuahua, donde busca destacar no solo por su atractivo físico, sino también por sus cualidades emocionales, culturales y oratorias.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Bryan en el mundo del modelaje?

Bryan Vázquez, inspirado por su hermana, quien participó en certámenes de belleza, decidió incursionar en el modelaje a temprana edad. Además ha creado su propia agencia de modelaje, "The Shining," para impulsar otros talentos locales, mediante la promoción emprendedores de diversos giros, desde moda hasta alimentos. Con 15 modelos en su agencia, Bryan se encuentra enfocado en la preparación para el Certamen Mister Chihuahua, donde busca no solo destacar como modelo sino también promover su agencia.

La participación de Bryan en el Certamen Mister Supranational Chihuahua ha sido destacada pues recordemos que ya ganó el reto Multimedia, que evidencia su habilidad para conectar con el público. Aunque la agencia actualmente se centra en estos proyectos, Bryan también se desempeña como cofundador de "Rescatando los productos tradicionales de México," consolidándose como el rostro de la empresa al comercializar productos tradicionales como queso, chile, pipián, pinole y miel de abeja.

Bryan, rumbo a la final de Mister Chihuahua

El Certamen Mister Chihuahua, que se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre, constituye un hito importante para Bryan Vázquez. Este evento, que incluirá retos deportivos, de traje de baño, de elegancia, y la gran final, es una oportunidad para que el joven modelo demuestre su disciplina y habilidades. Además, el ganador representará a Chihuahua en el certamen nacional Mister Supranational México.

La preparación de Bryan no se limita al ámbito físico, ya que también busca incursionar en la actuación. Con un diplomado en actuación para cine profesional, se proyecta como un modelo versátil con aspiraciones más allá de las pasarelas. Su determinación y arduo trabajo lo posicionan como un referente en ascenso, combinando su faceta emprendedora con su carrera en el modelaje y sus aspiraciones actorales.

Para quienes deseen apoyar a Bryan Vázquez en su camino hacia la final de Mister Chihuahua, la invitación está abierta. El evento, que se llevará a cabo en el Restaurant La Marieta, ciudad de Chihuahua, el 3 de diciembre, promete una noche emocionante con cena, copa de vino y ponche. Los interesados pueden contactar a Brayan a través de su página oficial para obtener más detalles y adquirir sus boletos.

Bryan Vázquez y su impresionante parecido con estrellas de Holliwood

Brayan Vázquez ha llamado la atención por su sorprendente parecido físico con reconocidos actores como Val Kilmer Foto Instagram | @Val Kilmer / Facebook | @Brayan Vázquez

Además de sus habilidades en las pasarelas, Bryan Vázquez ha llamado la atención por su sorprendente parecido físico con reconocidos actores como Val Kilmer y Chris Evans. Su porte atlético, mandíbula marcada y mirada penetrante han generado comparaciones que van más allá de su desempeño en certámenes de belleza. Este parecido ha añadido un elemento único a su imagen como modelo, sugiriendo que su versatilidad no se limita únicamente al mundo de la moda, sino que también podría abrir puertas en la industria cinematográfica.

Este particular rasgo físico ha despertado la curiosidad de muchos, generando un mayor interés en su carrera. La similitud con figuras tan prominentes en Hollywood no solo resalta su atractivo, sino que también sugiere un potencial para explorar roles que vayan más allá de los estándares convencionales del modelaje masculino. Bryan Vázquez, con su presencia magnética, se presenta como un talento multifacético que podría dejar una huella no solo en las pasarelas y certámenes de belleza, sino también en la pantalla grande.

También resalta el parecido del joven parralense con el actor Chris Evans. Foto: Marvel Studios / Lux Photo Studio

La cuenta regresiva ha comenzado para Bryan Vázquez, y su participación en la final de Mister Chihuahua no solo representa un logro personal, sino también la oportunidad de inspirar a nuevos talentos y consolidarse como una figura destacada en el mundo del modelaje y la actuación en México, ¡le deseamos todo el éxito!

