Despedirán a 60 funcionarios en El Oro para liquidar deuda del Municipio

Cerca de 60 empleados del Municipio de San Francisco del Oro serán despedidos con el fin de poder ahorrar casi medio millón por mes en la nómina de la Presidencia Municipal. Arturo Huerta señaló que se tiene una deuda de seis millones de pesos con la Financiera, y que estos deberán ser liquidados antes de terminar su administración, por lo cual, esta decisión será ejecutada durante la semana entrante.

El Presidente Municipal de San Francisco del Oro dio a conocer la situación que afronta la Administración Pública Municipal, donde destaca un déficit financiero y una liquidez de deuda, por lo cual, ha decidido optar por el despido de decenas de funcionarios públicos.

Arturo Huerta, manifestó que, desde mayo del año pasado, el Municipio de San Francisco del Oro adquirió una deuda con una Financiera de seis millones de pesos, sin embargo, no se ha podido liquidar hasta este momento.

Señaló que, desde un principio ya se avizoraba un panorama desolador en el tema financiero, y que lo mejor desde un principio era no contratar personal, solo con el netamente suficiente, no obstante, se contrató a los actuales para mantener el bienestar municipal.

Sin embargo, al transcurrir los meses, se detectó un fallo en el manejo, y al no tener suficientes ingresos, el Alcalde se ha visto en la necesidad de despedir a decenas de trabajadores de la Presidencia Municipal y así, poder ahorrar más para liquidar la deuda.

Según declaró, será durante la siguiente semana en que sean liquidados cerca de 60 trabajadores, todos del tercer nivel de mando, como operadores y no directivos, pues señaló que la Presidencia Municipal requiere forzosamente de un director en cada área.

Asimismo, dijo que con estas acciones, el Municipio podrá ahorrarse hasta 450 mil pesos por mes por concepto de nómina, y que, así de esta manera, poder liquidar la deuda con vencimiento del 2024.

"Siempre ha habido deuda, desde que llegamos hasta ahorita le seguimos debiendo a la financiera seis millones de pesos, por eso es el despido (...) hay cosas que debo cumplir de a ley", manifestó el edil acuífero.

En este sentido, la primera autoridad del Municipio consideró como un bien común que se despidan a las personas, pues de esta manera, se podrá tener una situación financiera estable, y que esto será benéfico para el pueblo.

"Yo no quise despedirlos por razones humanitarias, yo no quise hacerlo (...) pero un Presidente no nomás tiene que ser humanitario, tiene que cumplir porque es responsable de la situación", añadió.

No obstante, reconoció que al ejecutar esta decisión, se generará un problema social, pero a su vez, se tendrá una estabilidad financiera en la Administración Pública Municipal.

"Durante estos dos años,,decidí mantener una nómina alta para no ocasionar en la sociedad un desequilibrio, pero en este momento ya no puedo sostener eso, entonces mi decisión es equilibrar las finanzas del Municipio, ya no puedo sostener eso", aseveró.

El Alcalde del municipio en mención, determinó que se despedirá a más de 60 personas durante esta semana, y que, en el caso del DIF Municipal, la situación se va a estabilizar.

Respecto a esto último, el munícipe dijo que se tuvo un retraso en el pago de la última quincena a los trabajadores del DIF Municipal, y que llevan una semana más sin recibir su respectivo sueldo, pero ya este martes los empleados recibirán su remuneración.

Nota publicada en: El Sol de Parral