Duplican casos de adicciones en asentamientos indígenas de Parral; aumenta delincuencia

Se duplican los casos de alcoholismo y drogadicción en los últimos cuatro meses, al pasar de 10 a 20 personas, en los tres asentamientos indígenas que se encuentran en la ciudad, así lo hizo saber Ramón Rocha Chaparro, coordinador de los mismos, resaltando que esto ha ocasionado que se estén presentando varios robos, siendo en su mayoría jóvenes de entre los 15 y 20 años.

Lo anterior fue expresado por el encargado de estos sectores de vivienda en la ciudad, afirmando que estos problemas han venido en aumento con los jóvenes que tienen problemas de adicciones con el alcohol y con sustancias ilícitas.

También, señaló que esta problemática está afectando a los habitantes de los albergues, Los Carrizos, San Andrés y El Venadito, ya que los jóvenes roban lo que se encuentran para venderlo y poder comprar más droga.

Esto se está volviendo un problema muy fuerte, por ejemplo, en Los Carrizos, donde Rocha Chaparro vive, se encuentran bastantes jóvenes que andan en las drogas, en lugar de disminuir esto, al contrario, se está levantando, ya que antes eran entre 5 o 10 los que andaban más, ahora son entre 10 ó 20, mientras que, en San Andrés, están peor, ya que al ser el más grande, hasta damas andan con estos problemas.

Ante esto ha estado reportando y pidiendo apoyo a las autoridades gubernamentales, las cuales no ponen oído, no dan una solución, también en el albergue del Venadito, se ve muchos jóvenes con problemas de drogas y alcoholismo, donde platicando con la gente de este albergue, le han mencionado que son muchos menores de edad, los que andan con estos problemas.

El coordinador de los albergues, indicó que él ha puesto denuncias, porque ya se vio afectado, luego de que robaron del salón en Los Carrillos, 30 cajas con piso de cerámica, material para la misma gente de Los Carrizos y San Andrés, que se utilizarían en los baños públicos, apoyando arreglos y necesidad de los asentamientos.

Tras esta problemática, ha platicado con las personas que tienen a cargo el Centro de Rehabilitación y Recuperación de Alcoholismo y Drogadicción (Crread), para ver cómo se puede ayudar a estos jóvenes.

En lo indicado, Ramón Rocha, destacó que las mismas familias de estos jóvenes no se dejan ayudar, no se dejan apoyar, porque también no los pueden internar porque no tienen para el costo que les están cobrando.

Para concluir, resaltó que tuvo una plática en Chihuahua, la semana pasada, con la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI), donde le mencionaron que iban a buscar la manera de apoyar, porque no se puede dejar esto así a la deriva.

