En guerra "La Línea" y "Cártel de Sinaloa" por el "Triángulo Dorado"

Los enfrentamientos armados que se han suscitado en las comunidades más recónditas de Guadalupe y Calvo, Chihuahua que conforman el “Triángulo Dorado” al colindar con los estados de Durango y Sinaloa, se atribuyen a la incursión del Nuevo Cártel de Juárez y/o “La Línea” a través de un grupo liderado por Benito Ruelas “El Mexicano” quien ahora pelea la zona históricamente dominada por el Cártel de Sinaloa al grupo criminal de “Los Salgueiro”. El Fiscal General del Estado ve difícil erradicar pronto la situación y una de las estrategias para tratar de controlar el lugar será a través de la instalación de destacamentos en puntos permanentes; el hecho violento más reciente se suscitó el pasado 18 de julio en la localidad denominada Saucito de Araujo, sección de Dolores, dejando como saldo a tres hombres sin vida, entre ellos un presunto cabecilla de nombre Esteban Heras Gutiérrez y su hermano Eliseo Pulido Gutiérrez además del Comisario Ejidal, Faustino Rosas Navarrete, ahora sus familiares más directos han abandonado el lugar por temor.

El Fiscal General del Estado en Chihuahua, César Jáuregui Moreno reconoció que los conflictos en la zona sur y particularmente en la zona serrana son añejos y fundamentalmente en Guadalupe y Calvo es una disputa entre dos grupos que ve difícil poder erradicar de manera rápida, sin embargo, están trabajando en ello y prevé la instalación de destacamentos en puntos permanentes para tratar de controlar la zona que es muy extensa y no hay otra manera de hacerlo.

El Fiscal señaló que de la Agencia Estatal de Investigación se destinarán cerca de 40 elementos toda vez que resulta complicado ya que se tienen pocos elementos para toda la entidad, pero de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se tienen cerca de 300 de forma permanente, por lo que dijo que no hay otra manera más que la coordinación entre los niveles ya que los grupos operan fuera de los núcleos urbanos y en ese sentido se dificulta la operación.

Disputa de grupos delictivos por la zona

Tras los hechos más recientes suscitados el 18 de julio en la localidad de Saucito de Araujo, sección de Dolores en Guadalupe y Calvo y que dejaron tres hombres sin vida, entre ellos un presunto operador de “Los Salgueiro” y el Comisario Ejidal, las autoridades identificaron que el conflicto se suscitó entre dicho grupo a fin al Cártel de Sinaloa y otro grupo liderado por “El Mexicano” afín al Cártel de Juárez y/o "La Línea"

Datos de inteligencia de la Fiscalía General del Estado y expuestos en el Panorama Delictivo ubican a Benito Ruelas alias “El Mexicano” como un lugarteniente de “La Línea” en la zona y que opera bajo el mando de Poncho Arrellanes, presunto líder de dicha organización en la región de Camargo. La comunidad de Rincón de Alisos es su lugar de resguardo.

Las autoridades han detectado que, “El Mexicano” previo a pertenecer al grupo para el cual opera actualmente, lo hacía para “Los Salgueiro”, sin embargo, una ruptura interna lo llevó a pertenecer a “La Línea” y al conocer el sistema de operación y movimientos de sus rivales se han suscitado las refriegas en las comunidades más alejadas de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo a archivos periodísticos, “El Mexicano” fue detenido el 01 de febrero del 2022 junto a ocho personas más en San José del Rincón, Guadalupe y Calvo, Chihuahua tras un operativo luego de que se le atribuyera una agresión armada contra militares en la zona. Por razones aún desconocidas quedó en libertad y regreso a operar.

El 11 de mayo del presente año, surgió un “rumor” sobre la muerte de “El Mexicano” en la comunidad que habita, los reportes no oficiales indicaron que en Rincón de los Alisos el presunto líder criminal junto a su hijo y dos personas más, perdieron la vida tras una discusión interna, hecho que nunca fue confirmado por las autoridades de Chihuahua e inclusive el Fiscal General del Estado, César Jáuregui dijo que solo era eso (rumor).

“Sólo es un rumor, pero nosotros no nos manejamos con rumores y mientras no tengamos pruebas fehacientes de que una persona fue asesinada, no podemos darlo por hecho”, señaló en su momento el Fiscal al ser cuestionado sobre la muerte de Benito Ruelas.

Por su parte, el grupo de “Los Salgueiro” fracción del Cártel de Sinaloa según el organigrama elaborado por la Fiscalía General del Estado es liderado en la Zona Sur de Chihuahua por Ruperto Salgueiro Nevarez., apodado “El 37” y su hermano José Salgueiro Nevarez “El Che”. Datos de inteligencia ubican el domicilio de ambos en la localidad de San Francisco de los Salgueiro en Guadalupe y Calvo.

El último hecho y la salida obligada de familiares

El 18 de julio, tres hombres identificados como Esteban Heras Gutiérrez, Eliseo Pulido Gutiérrez y Faustino Rosas Navarrete perdieron la vida luego de ser privados de la libertad por el grupo de “El Mexicano” quien ingresó a la comunidad de El Saucito de Araujo para llevarse por la fuerza a dichas personas.

Dos días después de su privación, fueron localizados sin vida en el entronque de la comunidad, en el lugar se embalaron más de 120 casquillos 7.62 x 39 y .223, así como una cuatrimoto incinerada. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua tuvo conocimiento que Esteban Heras Gutiérrez era lugarteniente del grupo delictivo “Los Salgueiro”.

Los agentes expusieron que como tal no existe un delito de desplazamiento, sin embargo, por su propia voluntad, familiares directos de las víctimas se están saliendo y otros tantos deciden quedarse en la comunidad donde tienen sus pertenencias y en donde la mayoría es beneficiario del programa federal "Sembrando Vida".

Por parte de la Agencia Estatal de Investigación existe un destacamento en Dolores al igual que de la Secretaría de la Defensa Nacional, en tanto, en El Saucito se encuentra una base y en casos como los suscitados en días pasados se implementó un operativo conjunto.

Como parte de la proximidad social, los agentes realizan las respectivas entrevistas con las personas que deciden quedarse luego de los hechos, en su mayoría deciden omitir y proporcionar datos por temor a que sean relacionados con algún u otro grupo delictivo que se ven involucrados en las refriegas, según expuso uno de los agentes que omite su nombre.

