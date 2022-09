Este lunes iniciarán labores de rehabilitación en periférico Luis Donaldo Colosio en Parral

Mañana lunes es el arranque de la rehabilitación del periférico Luis Donaldo Colosio, en el tramo de la Puerta del Tiempo será el inicio de las obras, la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván no podrá asistir a dicho evento por cuestiones de agenda según señaló el alcalde César Peña Valles, así también el proyecto a efectuar tiene una inversión de 13 millones de pesos aproximadamente.

César Peña Valles, alcalde de Parral señaló que una de las buenas noticias es que arranca la obra de rehabilitación del periférico, siendo una de las demandas más sentidas por la ciudadanía, ya pasaron muchos años en que nadie le ha puesto mano a esta arteria vial que es una de las más transitadas.

César Peña Valles, alcalde de Parral. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral.

Indicó que desafortunadamente no van a contar con la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván por cuestiones de agenda, no se acomodó una visita a nuestra ciudad y se va a contar con un representante de Gobierno del Estado, sin embargo aún no les han notificado quién podrá estar en tan importante evento, es por ello que mañana en el transcurso de la mañana van a echar a andar las obras de rehabilitación.

Así también indicó que van a contar con la presencia del diputado Francisco Sánchez, uno de los gestores que ha tenido interés en que esta obra se haga realidad, durante el arranque del periférico sur Luis Donaldo Colosio estarán presentes también los regidores del Ayuntamiento y funcionarios municipales.

Informó el Edil que esta es la primera etapa de la obra, la cual va abarcar de la Puerta del Tiempo a la altura de la avenida 20 de Noviembre, así también se tendrá el arranque de la luminarias que se instalarán de la Puerta del Tiempo al campus Santa Teresa del Tecnológico de Parral, dos obras que serán de gran beneficio para los parralenses.

Consideró que es una de las obras que ya urgen, es por ello que mañana se dará el inicio de esta obra, así también informó el Edil que la segunda etapa abarcará de la 20 de Noviembre hasta la altura del 76 Batallón de Infantería, dijo que las obras de rehabilitación del periférico llevarán una inversión estatal de 13 millones de pesos.

Así también indicó que serán empresas locales las que van a ejecutar esta obra, donde se va a utilizar asfalto para los trabajos de rehabilitación, consideró que para finalizar el año ya se habrán terminado los trabajos de las dos etapas, para la primera etapa de la Puerta del Tiempo a la avenida 20 de Noviembre se prevé que en dos meses se tenga finalizada la obra.