Interpone Síndica de Parral denuncia por presunta discriminación contra ella y sus hijos

La Síndica Municipal de Parral interpone denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) luego de una supuesta discriminación en contra de ella y sus hijos, por lo que solicitó medidas cautelares como que el presunto responsable no se pueda acercar a sus hijos, a ella ni a ninguna madre trabajadora de Presidencia Municipal, adelantó que esta no será la primera querella que presentará, por lo que en breve acudirá a otras instancias.

Esta mañana la síndica municipal, Alma Portillo, comentó que el pasado lunes 31 de julio del presente año solicitó medidas de restricción no únicamente para ella, sino para todas las madres de familia de la Presidencia Municipal que día a día acuden junto con sus hijos al lugar de trabajo.

Lo anterior con el objetivo de que el presunto responsable de haber discriminado no las intimide ni se les acerque puesto que este hecho que ocurrió el pasado lunes es algo que no se debe repetir.

Día a día las madres trabajadoras tenemos que vivir actos discriminatorios de este tipo y eso no puede seguir sucediendo, este es el primer paso de muchos que daremosAlma Portillo

“Día a día las mujeres parralenses, las madres trabajadoras tenemos que vivir actos discriminatorios de este tipo y eso no puede seguir sucediendo este es el primer paso de muchos que daremos en calidad personal como Alma Portillo es una causa que me mueve y seguiré luchando todos los días para que las mujeres que tenemos que salir a trabajar tengamos la posibilidad de desarrollarnos plenamente no solamente como madres sino como trabajadoras que nunca tengamos que elegir entre ser madres o ser trabajadoras y perseguir nuestros sueños”, dijo.

Al cuestionarla sobre el nombre del supuesto responsable detalló que debido a que ya se inició una causa legal en su contra no es posible darlo a conocer.

En una primera instancia señaló que está denunciando por discriminación en contra de ella y en contra de sus hijos mismos que tienen el derecho a una alimentación digna.

Argumentó que esta no será la primera denuncia que estará presentando, es por eso que posteriormente estará dando a conocer las demás querellas que emitirá en contra del presunto responsable.

“En primera instancia se solicitan medidas de restricción, es decir que a quien denuncio no pueda acercarse a mi familia, a mis hijos y a una servidora ni a ninguna madre trabajadora de Presidencia Municipal que acude a trabajar con sus hijos, estoy dejando esto en las manos de la Fiscalía Especializada la Mujer (FEM), sé qué harán ahora lo mejor posible para que esto tenga una pronta solución”, finalizó.