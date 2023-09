¡No cumplen requisitos! Factibilidad de servicios impide regularizar seis colonias en Parral

Por factibilidad de servicios básicos, seis colonias de la ciudad no han sido regularizadas en Parral, y, por ende, hasta que no se realicen estos cambios, los dueños podrán adquirir su título de la propiedad, explicó la directora de Desarrollo Urbano y Ecología, quien dijo, existe un inspector de la oficina realizando supervisiones del tema en las diferentes colonias. Por su parte, el alcalde, César Peña Valles, explicó que no se han tramitado los permisos y falta documentación.

El alcalde de Parral, César Peña Valles, dio a conocer que se encuentran en proceso de regularización al menos seis colonias en la ciudad, destacándose que no se han acreditado las propiedades.

Señaló que, además, hay cinco fraccionamientos interesados en instalarse en la ciudad, y que se encuentran revisando que se cuente con la factibilidad técnica para incluir los servicios básicos.

En este sentido, el presidente Municipal fue cuestionado sobre las manifestaciones que han presentado los vecinos de la colonia San José tercera etapa, donde argumentó que se atenderán para escuchar sus necesidades.

El edil replicó que se estarán teniendo mesas de análisis con los vecinos donde se pueda intercambiar palabras, con el fin de conocer el panorama general de cuál es la situación en la colonia.

No obstante, señaló que así como la colonia San José, existen al menos seis colonias con problemas legales y de falta estudios técnicos, como el suministro de agua.

Colonias como Federico Ferro gay, Las Tinajas, San José, aledañas a Paseos de la Almanceña, entre otras, comparten el mismo problema, la falta de suministros básicos, motivo por el cual, vecinos han externado sus inconformidades.

Ante ello, el edil respondió que en la administración se trabaja para regular los nuevos fraccionamientos y poder evitar este tipo de problemas en un futuro, donde no se pueden brindar servicios básicos derivado de la mala factibilidad técnica.

Trabajan para dar certeza jurídica

Por su parte, la titular de la oficina de Desarrollo Urbano y Ecología, Michelle Chávez, dio a conocer que existen colonias con problemas de regularización, y que una de ellas pertenece a la administración municipal, y se trabaja para poder brindar certeza jurídica a los vecinos del lugar, ya que fue entregada a los propietarios sin suministro de agua y drenaje.

La funcionaria municipal informó que tanto la colonia Federico Ferro, San José y Santa Elena, presentan irregularidades, como la falta de servicios básicos, a falta de la previsión de los recursos a la hora de instalar el fraccionamiento.

Señaló que, en el caso específico de las colonias Federico Ferro y Santa Elena, son administradas por Gobierno del Estado, y que se encuentran en el proceso de regularización; y en el caso de la colonia San José tercera etapa, pertenece al Municipio y el problema radica en la falta de suministro de agua y drenaje.

Michelle Chávez, titular de la oficina, explicó que esta colonia creada a partir del 2010, fue aprobada sin tener factibilidad en los servicios básicos, y que, derivado de ello, las escrituras de las propiedades no se pueden entregar, pues hasta que no haya factibilidad en los servicios se podrá urbanizar.

“Para poder regularizar ese fraccionamiento, debe de tener factibilidad de servicios básicos (…) Lo importante es regularizar la colonia para que las personas que ya liquidaron los lotes puedan tener certeza jurídica y su título de propiedad”, señaló la entrevistada.

Informó que son 18 colonias las que se encuentran siendo administradas por el Gobierno Municipal, pero que únicamente una, tratándose en específico de la colonia San José tercera etapa, presenta irregularidades.

Aseveró que la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología se encuentra trabajando para poder exigir a los nuevos fraccionadores que tengan estas condiciones sus propiedades, pues no pueden ofertar un espacio de unidad habitacional sin haber cumplido con 30 requisitos, donde se incluyen los servicios básicos.

