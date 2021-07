Parralense Miky Varela da voz al "Corrido de Parral"

De tan sólo 11 años el parralense Miky Varela le dio voz al “Corrido de Parral”, cuya letra y composición son de la autoría de la Secretaria de Acción Femenil del Sindicato de Músicos de Parral, Reyna Bosquez. El vídeo musical producido por la artista está siendo un “Hit Viral” en las redes sociales y se presentarán en vivo en el Pueblito Minero.

El joven Miky es hijo de músicos parralenses y su voz fue la ideal para la canción compuesta por Reyna Bosquez quien compuso “El Corrido de Parral” desde hace un año pero hasta ahora ningún vocalista pudo darle el impulso que Miky Varela sí.

La cantautora dijo inspirarse en este tema al ser oriunda de esta ciudad y al conocer al niño artista, inició una producción para la grabación del vídeo musical el cual tan solo a 20 horas de su publicación en Facebook ya cuenta con cerca de 30 mil reproducciones.

Esta pieza musical ejecutada al son del mariachi cuya duración es de 3 minutos con 41 segundos, promociona por si sola a Hidalgo del Parral, sus fiestas, sus calles, sus monumentos, su historia y su gente en cada estrofa, con la tónica que representa este género tan propio de los mexicanos.

“Rodeado de bellos cerros, bendecido por los cielos, somos dignos habitante de un pueblito mineral, a veces la ciudad quieta escucha el grito de la Prieta y nos recuerda la grandeza que de su vientre nos dio, oro y plata para el mundo, plomo y cobre metal puro, que le dio pan y sustento a quien en sus faldas nació” son solo parte de las estrofas que con la entonación de Miky se vuelve un coro para los parralenses.

La cantante Reyna Bosquez, quien además forma parte del Sindicato de Músicos de Parral, dijo que al descubrir a Miky supo la estrella y el carisma que podría darle forma a su obra que describe a la Capital del Mundo cómo el ícono histórico que es.

“Agradezco a los papás de Miky, ellos son parte importante para que este impulso que está tomando la canción se esté dando, sus padres lo apoyan y estoy segura que llegará mucho muy lejos, tiene un carisma y una estrella impresionante, estoy muy agradecida con él por prestarme su voz para darle vida a una de mis letras”, expresó la entrevistada sobre el joven talento local.

Dentro del marco de las Jornadas Villistas, no hay un evento como tal para mostrar El Corrido a los visitantes, sin embargo, Reyna Bosquez lo incluirá en su presentación el próximo 20 de julio en el Pueblito Minero.

El vídeo musical fue realizado en conjunto con diversos músicos y productores locales y sus reacciones en redes dan fe del espíritu parralense que también fue creado por parralenses con amplia trayectoria artística.

En este sentido, la experimentada cantautora hizo un llamado a los padres de familia a tomar el ejemplo de los papás de Miky Varela, ya que aseguró que su interes por promover su bella voz es por que a ella le hubiera gustado que le dieran oportunidades en su etapa de niña.

“Toda mi vida me he dedicado a la música, eso de que los artistas se mueren de hambre es mentira, no me he muerto de hambre, el arte es indispensable en el desarrollo de una sociedad y los papás de Miky lo apoyan en todo momento para que el se desarrolle como cantante profesional”, puntualizó