Piden madres buscadoras a FGE la creación de un catálogo forense

Madres buscadoras de la región sur del estado de Chihuahua promueven la creación de un Catálogo Forense que concentre un registro fotográfico de tatuajes y otras señas particulares, así como pertenencias de los cuerpos sin identificar que tienen años en los anfiteatros de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral.

Dentro de los procesos para la localización de personas desaparecidas en la zona sur, madres buscadoras se encuentran promoviendo ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), la creación de un “catálogo forense”.

A través de esta herramienta solicitan que se concentre un registro fotográfico en la que se muestren tatuajes, señas particulares, artículos y vestimentas de personas que permanecen sin ser identificados en los anfiteatros de las cuatro zonas.

Explicaron que la intención es poder acceder y obtener un resultado positivo en la búsqueda de sus seres queridos, para recuperar, identificar y restituir con dignidad sus restos, siendo en el caso de que hayan perdido la vida de manera accidental o asesinados.

Además, informaron que es importante que en este catálogo se incluyan datos sobre fechas y ubicación del lugar el hallazgo de los cuerpos, lo cual facilitaría el proceso de identificación mediante el archivo.

Las circunstancias de la desaparición de las personas son diferentes debido a que en algunos casos fueron privados de la libertad, lo cual manifestaron que reduce la posibilidad de lograr localizarlos con vida, en tanto en otros hechos únicamente dejaron de ser vistos siendo reportados como “ausentes”.

Por lo cual, las familias se han visto en la necesidad de recorrer los anfiteatros del estado de Chihuahua, siendo este proceso descrito por ellos como una “tortura” a la cual se enfrentan hasta por años.

“Es muy doloroso tener la sospecha de que nuestro familiar desaparecido pudiera encontrarse sin ser reclamado por nosotros en alguna morgue, sin embargo, es siempre una posibilidad que se hace presente en la búsqueda”.

Ante esto, señalaron que el acceso al catálogo eficientaría su búsqueda y podría reducir los tiempos, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que se dispongan de los recursos necesarios para que se integren a una base de datos, en la cual pudieran tener la facilidad de acceso.

“Existen cientos de cuerpos sin ser reclamados e identificados en los anfiteatros, familias desesperadas en la búsqueda de sus seres queridos, por lo que es nuestro derecho pedir que se nos ayude y se nos facilite en este proceso”.

Foto: FGE

Catálogo no puede ser público, se expone a las familias: FGE

El director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Javier Sánchez informó que se debe buscar un mecanismo de consulta que permita la Ley, y que no revictimice a las familias, pero además que la información no pueda ser consultada por quienes no tienen algún familiar ausente.

Explicó que desde el año pasado se encuentran trabajando con el plan individualizado de integración al Banco Nacional de Datos forenses que les permita hacer búsqueda a nivel nacional de personas no identificadas en los Semefo's de todo el País.

Señaló que se debe buscar un mecanismo de consulta que permita la Ley, y que de igual manera no revictimice a la familias, además de que la información no pueda ser consultada por quienes no tienen algún familiar ausente.

“Es bien importante que la información sea segura y que no sea aprovechada por personas para extorsionar a las familias a través de la obtención de datos sensibles”.

Ante esto, explicó que el catálogo forense no podría ser público, además de que algunas de las prendas constituyen evidencia que forma parte de alguna carpeta de investigación.

“La información existe, sólo estamos integrando y validando la viabilidad jurídica y la seguridad para poder otorgar los accesos a las bases de datos”, así lo expresó el director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Es de señalar que la Fiscalía General del Estado cuenta con la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la cual se encarga de la investigación científica y forense en la entidad.

Cuenta con 4 laboratorios ubicados en las cabeceras de las Fiscalías de distrito en sus respectivas zonas que comprenden Juárez, Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc.

Otra de las tareas de la Dirección es auxiliar al Ministerio Público a buscar y obtener indicios y preservar las pruebas encontradas en el lugar de los hechos o del hallazgo, con los que se busca la acreditación de elementos penales que determinen la probable responsabilidad del autor o autores, mediante procedimientos e instrumentos técnicos y científicos que fortalezcan la procuración de justicia por medio de dictámenes técnicos.

Foto: FGE

Lineamientos de operación del Banco Nacional de Datos Forenses

Fue el pasado 20 de mayo de 2021, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Fiscalía General de la República, para establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Institución, así como la organización, responsabilidades y función ética-jurídica del Ministerio Público de la Federación, conforme a las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

La Fiscalía General de la República emitirá los lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno interconecten en tiempo real sus registros y proporcionen información de forma homologada para su confronta con el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Forense Federal, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, así como con otras herramientas de búsqueda e identificación con las que debe contar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

La base de datos facilita el proceso de identificación mediante el archivo, la normalización, la preparación de reportes estadísticos y administrativos, la búsqueda y el análisis de los datos forenses, mediante el cotejo básico semiautomatizado de datos Ante Mortem y Post Mortem. También proporciona y promueve las buenas prácticas en la gestión de datos y el uso de métodos apropiados.

Foto: FGE

38 expedientes sin identificar en la zona sur

En la región sur permanecen sin ser identificados 38 expedientes entre cuerpos, osamentas, tejidos; el 60% fallecieron en eventos dolosos.

En las instalaciones del Laboratorio de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía de Distrito Zona Sur se encuentran un total de 38 expedientes, entre cuerpos, osamentas, restos y tejidos sin identificar.

Los casos registrados corresponden a los municipios de Balleza, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Allende, Jiménez y Valle de Zaragoza, donde fueron localizados. El registro de ingreso más antiguo que se tiene data del año 2013.

A través de las pruebas científicas e investigación ministerial realizadas, han permitido establecer que el 60 por ciento fallecieron en eventos dolosos, mientras que el resto son por muerte natural, accidental y otros por causas a determinar.

Ante esto, el fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado, explicó que cada expediente que se encuentran actualmente en el anfiteatro tienen un registro en el que se expone una serie fotográfica, en la que se detallan tatuajes, dentadura, señas particulares.

De igual forma se encuentran plasmados los datos sobre la fecha y ubicación de la localización de cuerpos, osamentas, restos y tejidos en los municipios de esta zona.

Además, comentó que el personal a cargo lleva a cabo los procesos correspondientes para obtener muestras genéticas y lograr información que les permitan ser revisados ante la base de datos de desaparecidos o privados de la libertad.

“Durante este proceso buscamos lograr identificarlos y poder entregarlos a sus familiares, sin embargo, algunos procesos llevan tiempo por las condiciones en las que se encuentran los restos, ya que en algunos casos están deteriorados”.

Mencionó que si alguna persona cuenta con algún familiar ausente o desaparecido, es importante realizar el reporte ante el Ministerio Público y aportar datos que ayuden a su identificación, señas particulares, tales como tatuajes, cicatrices y arreglos dentales, entre otros, así como la vestimenta que usaba la última vez que se le vio.

Asimismo, proporcionar muestras para estudios de genética forense, las cuales se cotejan con las ya registradas en la base de datos para establecer el vínculo y la identidad.

Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

Inhuman cuerpos que no fueron reclamados en Cuauhtémoc

El personal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la FGE, efectuó durante la mañana del 13 de marzo del 2024, la inhumación de 36 cuerpos que permanecían en los últimos meses sin ser reclamados en el municipio de Cuauhtémoc.

Lo anterior fue con el objetivo de lograr desahogar las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), y al mismo tiempo mantener la posibilidad de que alguno de esos cuerpos pudiera ser reconocido y reclamado con posterioridad.

A través de la información proporcionada por las autoridades, se notificó que de los 36 cadáveres que fueron llevados al Panteón Municipal número 3 en Cuauhtémoc, 25 corresponden a personas fallecidas en el año 2023 y nueve en el 2022.

Del total de cuerpos que son enviados al Panteón Municipal, 34 corresponden al sexo masculinos y dos a femeninas, siendo todos mayores de edad.

También se informó que cuatro de las personas sufrieron una muerte accidental, tres por hechos de tránsito, uno como indeterminado, 13 en forma natural, uno por suicidio y 14 por homicidio.

Cabe señalar que el procedimiento de inhumación se lleva a cabo una vez que se agotaron todos los procedimientos y estudios científicos que marca la ley, así como la localización de familiares para su entrega.

Cada uno de los cuerpos que fueron sepultados, cuentan ya con un perfil genético que pudiera, en determinado momento, ser comparado con las muestras genéticas de familiares en busca de personas desaparecidas.

El director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Javier Sánchez informó que se encuentran en la actualización de los datos debido al proceso de inhumación en Zona Occidente e inclusive ya hicieron lo mismo en la Zona Norte.

De igual forma mencionó que estarán realizando esta acción las zonas del estado una vez que cuenten con las autorizaciones de los Ministerios Públicos a cargo de las carpetas de investigación.

Referente a las inhumaciones efectuadas en la región sur, mediante el Sistema de Ingreso y Egreso de Cadáveres (SIEC), de 2006 a 2021, han sido inhumados cerca de 48 cuerpos, mismos que fueron sepultados en el Panteón de Villa Escobedo y en el municipal, ubicado a un costado de la vía corta a Chihuahua.

Fue durante el 2023 cuando se exhumaron dos, cuyas muestras de genética, arrojaron resultados positivos que permitieron su identificación, por lo cual fueron entregados a sus familiares, quienes se encargaron de su sepultura.

