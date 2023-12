Por segundo día, Retén Ciudadano protesta para exigir solución a desabasto de agua en Parral

Por segundo día consecutivo se manifestaron ciudadanos miembros del Retén Ciudadano, quienes con pancartas expusieron que la falta de agua está afectando a más de 20 colonias, aunado a que por la necesidad de acceder al agua tienen que recurrir a pipas particulares, lo que representa que tengan que gastar hasta 800 pesos más al mes, además de que se están realizando cobros y cortes injustificados, ante la presencia del líder sindical y del Director Ejecutivo de la JMAS, éste indicó que no habrá aumento en la tarifa del agua; sin embargo, debido a la inasistencia de algún miembro del Consejo Consultivo indicaron que éste será removido ya que, señalaron, no representan a la ciudadanía.

Luego de la manifestación que se presentó ayer en el Edificio de Gobierno, como se había anunciado, este día miembros del Retén Ciudadano se apostaron en el lugar, con pancartas cuyas inscripciones decían “basta de mentiras, el agua me la quitas y el recibo me lo envías, no más injusticias”, “los medidores son de agua no de aire”, “nos quieren cobrar, pero, ¿y el agua, dónde está?”.

Ante la asistencia del director administrativo, Juan Plancarte el líder del Retén Ciudadano, Luis Tenorio hizo entrega de un oficio en donde se integran los puntos más importantes que solicitan los manifestantes, entre ellos detener el desabasto y permanente en varios sectores de la ciudad que aglomeran más de 20 colonias de la ciudad, provocando un riesgo sanitario inminente y descontento de los usuarios por gastos extras afectando también escuelas empresas y negocios.

Los ciudadanos, pidieron la no autorización para el aumento en el cobro de los próximos recibos del año 2024 que se estableció por parte del Consejo Consultivo y votado a favor de esta imposición, pero en contra de los usuarios y su economía.

Además, el alto total a tandeos desordenados e injustos que además de producir un desabasto masivo y la falta de líquido vital para las actividades diarias han puesto en riesgo la salud y bienestar familiar, vulnerando la economía y los gastos adicionales que al tener que conseguir agua con particulares, a un costo elevado, perjudican el presupuesto de agua mensual hasta por más de 800 pesos.

“Los tandeos no han sido aprobados por la ciudadanía, no han sido respetados como se anunció y no cumplen, con el supuesto argumento de desabasto, no se respetan y posteriormente se modificaron hasta salirse de orden. Estos son ejecutados por los empleados que pertenecen al sindicato y ellos argumentan que solo reciben órdenes, han manifestado que sí, estos deterioran la red por tanta manipulación del sistema”, dijo.

Luis Tenorio pidió que se permita que los usuarios estén presentes en las sesiones del Consejo Consultivo, porque siempre se toman decisiones a puertas cerradas sin considerar la real necesidad y preocupación de todos los ciudadanos, haciendo acuerdos que no benefician y se llevan a cabo por personas que no representan al ciudadano.

Aunado a ello indicaron que, ante la falta de agua, solo estarán pagando lo correspondiente al consumo, y no más de ello por lo que tendrá que ser respetado por quienes laboran en el organismo.

Por su parte, Juan Plancarte quien atendió las necesidades del grupo, señaló que se está trabajando en la optimización de diversas fuentes de abastecimiento, y en coordinación con la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) se está invirtiendo para buscar nuevas fuentes y poder garantizar el vital líquido. Además, agregó que no habrá incremento a la tarifa en el servicio del agua.

Informó que Parral tiene enfrentando una problemática añeja respecto a la red de distribución, en donde en años pasados esta se construyó con material de baja calidad lo que provoca que se generen constantes fugas; sin embargo, hay un avance en el tema.

