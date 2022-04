¿Pueden negarle la entrada a un estudiante por no llevar uniforme a la escuela?

Tras dos años de educación virtual por la contingencia sanitaria, el lunes 14 de febrero alumnos de nivel básico volvieron a las aulas; sin embargo, muchos aún no están del todo preparados, como en el aspecto de los uniformes.

Luego de varias reuniones con sector salud, la gobernadora María Eugenia Campos informó que sí existen las condiciones para retornar a clases presenciales, incluso, resaltó la disminución en ocupación hospitalaria en el estado.

Esto lleva a que las circunstancias para los estudiantes cambien, luego de adaptarse a una educación virtual, es momento de volver al salón de clases.

Sin embargo, es de recordar que no todas las familias atraviesan por un panorama "estable", muchos padres perdieron su empleo a causa de la pandemia y el que sus hijos vuelvan a clases presenciales genera gasto.

Los uniformes es uno de los elementos más costosos a la hora de volver a la escuela, pero, ¿qué pasa si tu hijo no lo lleva?.

Según información de Secretaría de Educación, no existe un "reglamento" como tal para que se le niegue la entrada a la escuela a un alumno que no porta el uniforme; sin embargo, cada institución puede generar un reglamento interno indicando que "se le negará la entrada a quienes no porten el uniforme como tal", haciéndoles llegar la información por escrito a los padres de familia, con el obejtivo de que se den por enterados de las reglas de cada institución.

Hace tiempo se concedió un amparo a un menor estudiante de la escuela secundaria "Francisca Lozano Olivas", quien, a través de su padre, solicitó ante un Juez Federal un juicio de amparo tras ser devuelto cuando ingresaba a clases por tener el cabello largo. La escuela tendrá que cambiar su reglamento y permitir el acceso a alumnos cualquiera que sea su estética.

Asimismo, quienes sufran una situación similar pueden acercarse a la CEDH para interponer una queja o bien, acercarse a los directivos de la institución para explicar la situación del porque el alumno no porta el uniforme correspondiente.