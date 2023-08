¿Quieres entrar al Ejército Mexicano? Conoce los requisitos para enlistarte

El 76 Batallón de Infantería en Parral se han anunciado oportunidades laborales para personas que deseen incorporarse a las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano; ya que de acuerdo a fuentes oficiales existen vacantes disponibles para quienes deseen incorporarse a las filas, y la convocatoria está abierta también para mujeres, ¿sabes qué requisitos debes cumplir?





¿Cuáles son los requisitos para causar alta en el Ejército Mexicano?

Existen una serie de requisitos para registrarte como soldado de infantería y policía mIlitar, cabe mencionar que los interesados deberán cumplir con los mismos de manera estricta, esto con el fin de garantizar una formación adecuada y de alta calidad de los futuros miembros de las fuerzas armadas.

Los interesados en formar parte de las Fuerzas Armadas deberán cumplir estrictamente con algunos requisitos, con el fin de garantizar una formación adecuada y de alta calidad de los futuros miembros de las fuerzas armadas. Foto: Archivo | OEM

Ser mexicano por nacimiento; tener de 18 a 29 años de edad; la estatura en hombres debe ser mínimo de 1.63 Mts. mientras que en las mujeres de 1.60 Mts.; tener un índice de masa corporal de 18.5 a 25.; contar con carta de no antecedentes penales; no haber pertenecido a las fuerzas armadas y/o corporaciones de policía o seguridad privada; ser solteros o solteras; no presentar tatuajes o que no tengan una dimensión mayor de 10x10 centímetros; no tener perforaciones en cualquier parte del cuerpo, con excepción de las permitidas al personal femenino.

¿Qué ofrece el Ejército a sus soldados de infantería?

AL ser parte del Ejército Mexicano tendrás oportunidad de seguir tu preparación académica. Foto: Archivo | OEM

Los beneficios que puedes obtener al pertenecer al Ejército Mexicano, son: Servicio medico integral para los padres, esposa e hijos; haber y sobre/haber quincenal; seguro de vida militar; fondo de vivienda; fondo de ahorro; vacaciones con goce de sueldo (20 días hábiles) al año; oportunidad para ingresar al sistema educativo militar (planteles militares); y prestaciones de acuerdo a la ley del I.S.S.F.A.M.

Como puedes ver, tendrás oportunidad de seguir tu preparación académica, así que es un excelente momento para iniciar una carrera militar y servir a tu patria.

¿Qué documentación necesito para enlistarme en el Ejército?

Si te interesa darte de alta como soldado de infantería, y cumples todos los requisitos, sin más preámbulos, te decimos qué documentación necesitarás: Acta de nacimiento (no más de 3 meses de expedición); Clave Única de Registro de Población (CURP); Certificado de estudios (secundaria o superior); credencial del elector expedida por el I.N.E.; cartilla del servicio militar nacional y tu Registo Federal de Contribuyentes

Al ingresar al Ejército encontrarás diversas satisfacciones de tipo vocacional y las relativas a la satisfacción personal. Tener la oportunidad de superarte y servir a tu país son las más importantes de todas, cómo soldado del ejército puedes descubiri un mundo de aventuras, recuerda. de poco sirve tener un empleo seguro o ganar el salario que sea, si no te apasiona tu trabajo, ¿Te apuntas?

