Residuos derramados en el río Satevó fue por falta de contención: Ecología

Los residuos derramados en el río Satevó se generaron debido a que no se contaba con alguna contención o cubierta para evitar que se dispersaran y no por un camión de descarga, según lo dio a conocer el departamento de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado, quienes indicaron que dichos residuos son considerados de manejo especial y no como peligrosos.

Por lo anterior, Melissa Zambrano, directora de Ecología, comentó que en relación al tema del río San Pedro ubicado en el municipio de Satevó, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado, Gabriel Valdéz Juárez, recibió una llamada urgente de la Presidenta Municipal.

A lo que el día 04 de noviembre a las 12:30 del mediodía el inspector ambiental adscrito al departamento de Ecología, acudió a las coordenadas indicadas donde se vertieron residuos asfálticos derivado de la reparación del puente en la Vía Corta Parral-Satevó.

La entrevistada destacó que los residuos correspondientes en el retiro de la carpeta asfáltica y el recarpeteo que cayeron en la zona ribereña fue porque no se contaba con alguna contención o cubierta para evitar que los residuos fueran dispersados.

"El hecho no se dio por un camión de descarga, cabe destacar que dichos residuos son considerados de manejo especial y no como residuos peligrosos, se desconoce la cantidad que cayó al río", dijo.

No obstante, detalló que se está a la espera de las posibles afectaciones que se encuentra analizando la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), quienes en el lugar tomaron muestras para descartar cualquier afectación o daño al ecosistema.

En el sitio se encontraba la alcaldesa de Satevó, Norma Muñoz Anchondo, quien acompañó en todo momento al personal de la dirección de Ecología a dicha supervisión.

"Al lugar llegó la empresa denominada Delta, quienes comenzaron con el retiro de este material que había caído", refirió.

Señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología a través del departamento de Ecología se encuentra en el proceso de inspección y verificación correspondiente a la empresa en mención para que se pueda determinar los posibles daños ambientales y asegurar que se haga la reme dación del sitio adecuada.

Asimismo, la debida disposición de estos residuos y en su caso determinar la sanción que se derive del inadecuado manejo de los residuos de manejo especial y las afectaciones causadas por ello.

Cabe mencionar el pasado viernes la empresa que repara la carretera Chihuahua-Parral, vertió material asfáltico al río Satevó, fuente de abastecimiento de agua potable para varias comunidades de la región, diversas dependencias del Gobierno del Estado y autoridades municipales trabajan para remediar esta situación.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral