Amenazan con grafiti a candidato a la alcaldía de Guachochi por Morena

Guachochi, Chih.- Vandalizan hogar de candidato a la alcaldía de Guachochi por Morena. A través de redes sociales, Pablo Moreno dio a conocer que una de las paredes de su casa había sido grafiteada con un escrito de "amenaza" mismo que causó temor a su familia.

Esta mañana, Pablo Moreno, candidato a la alcaldía de Guachochi por el partido de Morena, publicó en sus redes sociales un video en el cual, expone una amenaza en su contra, misma que fue hecha por sujetos desconocidos y que lo pusieron en alerta.

Según lo dio a conocer a través de Facebook, se trata de un graffiti hecho con aerosol en el que se escribió la leyenda "Bájale o te bajamos" mismo que al parecer se trata de una amenaza por parte de sus contrincantes.

Asimismo, señaló que es injusto el que se haya tenido que llegar a "tanto", más aún cuando su familia fue puesta en riesgo.

"El día de hoy me encuentro fuera de mi casa, lamentablemente me encuentro con esta pintura afuera de mi casa y creo que no se vale que se llegue a esto, yo creo que la política nos ha brillado y esto no puede seguir sucediendo" manifestó.

Es de señalar que, hasta el momento se desconoce si ya hay una denuncia interpuesta ante las autoridades correspondientes para que procedan en el caso, por lo que habrá que esperar a que sean ellos mismos quienes emitan mayor información al respecto.