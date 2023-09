Vía Corta requiere trabajos de mantenimiento mayor tras años de abandono

Un total de 300 millones de pesos se requieren para que la carretera Vía Corta se encuentre en buenas condiciones, años de abandono han ocasionado que cada vez más sea el daño, según expuso el titular de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado; los 3 mil kilómetros de carreteras en la entidad que le pertenecen a la federación han permanecido en el olvido, por lo que ya no es suficiente que se parchen, sino que se requieren trabajos de mantenimiento mayores; además, apeló a los diputados de Morena para que puedan tocar la puerta en México y que se sepa que es un tema genuino, no de grilla ni de un partido contra otro.

Mario Vázquez Robles, titular de la dependencia, calificó como penoso que a estas alturas, el estado esté esperando una solución al tema carretero por parte del Gobierno Federal.

“Nosotros ya entregamos un diagnóstico completo de las carreteras del estado, tramo por tramo dañado a la federación, a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, ellos tiene ya el documento, con todos los pormenores de los daños, es una pena que no haya respuesta aun porque se entregó vía oficial”, dijo.

Mario Vázquez Robles, titular de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado. Foto: Isaac Molina | El Sol de Parral

Piden apoyo a la fracción parlamentaria de Morena

El funcionario llamó a la representación del Gobierno Federal en el Estado de Chihuahua, específicamente en Parral, así como a las y los diputados locales y federales, sobre todo a los de la fracción parlamentaria de Morena, de quienes espera tengan la capacidad de abrir puertas en México.

Lo anterior, con el objetivo de que la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes se dignen a invertir recursos en el mantenimiento de las carreteras en Chihuahua que se han dejado de dar mantenimiento durante varios años.

El entrevistado explicó que durante el año 2021 el presupuesto para las carreteras federales fue de cero pesos, por lo que todo el deterioro paulatino durante varios años en las vías federales da cuenta de lo que pasa en la Vía Corta.

Declaró que si ahorita se requiere recuperar la red de carreteras federales en Chihuahua, se necesitan 9 mil millones de pesos; en el caso de la Vía Corta, un total de 300 millones de pesos para dejarla en buenas condiciones.

Foto: Archivo | El Sol de Parral

“Ya es un daño estructural, yo entiendo que han estado “parchando” pero ya no es suficiente, se requieren trabajos de mantenimiento mayor en los 3 mil kilómetros de carreteras federales, cuesta poner a punto en este momento 9 mil millones de pesos, es una pena que se hayan abandonado y que no exista una respuesta oportuna del Gobierno Federal, más cuando llegan las lluvias y ocasionan más daño”, refirió.

Ante los comentarios que emitió el delegado de la SICT en Chihuahua, respecto al tema de la Vía Corta, quien reconoció que había corrupción por parte de funcionarios federales como de las constructoras, indicó que se debe pasar de los dichos a los hechos, que finalmente, sí hay corrupción se debe atacar y se interpongan los recursos ante los órganos y autoridades competentes para deslindar responsabilidades.

Manifestó que la Ley de Responsabilidades Administrativas ya implica que no solamente compete al funcionario público en responder frente a fallas, actos de corrupción o malversación de fondos así como de negligencia, sino también a quienes desde el sector privado lo permiten y consienten.

“Tanta impunidad en el ejercicio del gobierno ocasiona que cada vez ocurra con mayor frecuencia, la impunidad es un incentivo para seguir con las malas prácticas, como mexicanos y chihuahuenses no lo podemos permitir en ningún nivel, que la federación atienda pero que vayan al fondo, porque no se vale solamente decirlo y no ir a la parte de acción para contener y sancionar”, comentó.

Gobierno del Estado no puede intervenir en carreteras federales

Vázquez Robles argumentó que la gobernadora del Estado por semanas estuvo trabajando por buscar una solución independientemente del Gobierno Federal, recordando que el nuevo delegado de la SICT en Chihuahua hizo un señalamiento contundente, de que el estado no iba a intervenir en las carreteras federales, lo que en sentido estricto tiene razón.

“Si ellos dicen que el Estado no puede intervenir en las carreteras federales yo esperaría que tuvieran una solución en sus manos pero ni dejan intervenir al Gobierno del Estado, ni lo hacen ellos ni dejan hacer, no les pedimos dinero, nosotros no hacemos el trabajo que les compete, ellos tendrían que hacerlo a través de su estructura”, señaló.

En caso de continuar en estas condiciones detalló que las condiciones de las carreteras serán peores, ya que las lluvias vienen a acrecentar el problema, por lo que continuarán insistiendo y apelando: “ojala en las elecciones próximas les haga reflexionar que no está bien, y que puede haber una sanción ciudadana cuando hay abandono, porque no solamente son las carreteras, hay recortes presupuestales, abandono de fondos públicos, retiro de fideicomiso como el fondo minero entre otros”.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Enfatizó que existe un abandono en diversas áreas urgentes de atención por parte del Gobierno Federal, lo que se agrega a las complicaciones que tiene el estado en el tema financiero por la deuda, así como la limitante de los recursos municipales, por lo que espera que con motivo de las elecciones puedan atender las problemáticas.

Ante las gestiones que han realizado la diputada federal Ángeles Gutiérrez y el diputado local Edgar Piñón, para que el Gobierno Federal asigne recursos para la carretera dijo que valora el interés de los legisladores; sin embargo, resaltó que no dejan de ser interlocutores.

“Por eso yo apelo a los diputados de Morena, porque son de casa, pueden tocar la puerta en México y que se sepa que es un tema genuino, no es un tema de grilla de un partido contra otro, es un tema de interés por un problema que se vive en Chihuahua y que lo sufrimos todos”, finalizó.

