Vinculan a proceso penal al presunto asesino de la activista Gloria Cañez y su hija Sally

Vinculan a proceso penal por el delito de Homicidio Calificado a presunto asesino de la activista Gloria Cañez y su hija Sally A.; Ramón M. permanecerá en prisión preventiva por seis meses como medida cautelar, plazo que otorgó el juez para el cierre de la investigación.

En torno al caso de uno de los presuntos asesinos de las dos mujeres activistas que fueron ultimadas en la comunidad de Yerbabuena, del municipio de Balleza, hoy se llevó a cabo otra audiencia.

El detenido de nombre Ramón M.C. fue acusado por el delito de Homicidio Calificado en contra de dos mujeres, motivo por el que el juez dictaminó la vinculación a proceso.

Asimismo, en esta misma audiencia, a Ramon M.C. se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva de un plazo de 6 meses, tiempo en el que, tanto la parte acusatoria como la defensa, tendrán para la recolección de pruebas.

Cabe recordar que en la audiencia inicial, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, hizo del conocimiento al detenido de nombre Ramón M. C., que se le atribuye su probable participación en los homicidios de dos mujeres, cometidos el día 09 de septiembre de 2023, en la comunidad de la Yerbabuena, municipio de Balleza.

Esto, tras la detención del imputado, que se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Fátima, la cual estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión, en la que aparece como probable responsable de la muerte de la activista y defensora de los derechos Gloria C. C., y Sally A.

Ante el Juez de Control conocedor de la causa penal, los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, expusieron la investigación ministerial que permitió establecer la identidad y posible participación del imputado en los citados hechos.

En la investigación se indica que que el imputado, de 61 años de edad, en compañía de diversas personas y portando armas de fuego, arribaron al domicilio de las víctimas de nombre Gloria C. C., y Sally A. C., a quienes sacaron de forma violenta del inmueble.

Posteriormente las víctimas fueron localizadas con diversos impactos producidas por proyectil de arma de fuego, mismas que terminaron por arrebatarle la vida.

Es de destacar que las mujeres, tanto madre e hija, eran activistas defensoras de pueblos originarios, por lo que se cree que su asesinato, pudiera estar vinculado con su labor humanitaria.

