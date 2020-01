Piden a Municipios acatar reformas a la Ley de Vialidad

Luego de las reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito, la cual refiere que los agentes viales ya no pueden retener documentos oficiales, el diputado Miguel La Torre –iniciador de la reforma- solicitó a los ayuntamientos de la entidad su inmediata aplicación para evitar caigan sus agentes en desacato, tal como ha sucedido en Parral y Juárez, quienes continúan con dichas prácticas.

Por lo anterior el legislador del PAN realizó dos recomendaciones, a los ciudadanos que en los últimos días les hayan retenido documentación como licencia o tarjeta de circulación les invitó a poner la demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en tanto a las autoridades municipales a aplicar las reformas, evitar caer en desacato y si creen tener la razón jurídica, acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto debido a que en algunos ayuntamientos han externado su preocupación al prever una disminución recaudatoria por conceptos de multas, por lo que sigue aplicándolas y reteniendo documentos, a lo que les propuso realicen un convenio con la Secretaría de Hacienda para que las infracciones que no hayan sido pagadas en su momento puedan cobrarse conjuntamente con la revalidación vehicular.

Caso concreto es en el municipio de Parral, donde algunas autoridades como el secretario del Ayuntamiento informó seguirá con la aplicación de infracciones y retención, “tan sencillo como eso, yo invitaría al Ayuntamiento de Parral, que es el más renuente en este asunto, a que se vayan a la Corte y si les dan la razón hacemos las adecuaciones que quieran, pero si no, tendrán que restituir obviamente todo lo que se está cobrando por un mal manejo de la ley”.

Hasta el momento, según informó La Torre, los ayuntamientos de Delicias y Juárez acudieron para pedir orientación en cuanto a continuar con la recaudación en multas sin caer en el desacato de las reformas a la citada Ley, aunque algunos municipios como Parral refieren que se basan en su reglamentación municipal vial.

“La aplicación de la ley no está a discusión, es una ley de carácter estatal de beneficio para los ciudadanos para evitar actos de corrupción, y entiendo que es un tema recaudatorio, por eso presenté punto de acuerdo dirigido a los alcaldes para establecer alternativas que no pierdan esa recaudación y que no tengan la justificación de no cumplir con la ley porque eso no está en discusión, la ley es de carácter estatal, ningún reglamento puede ir más allá, ningún reglamento puede establecer sanciones que ya no estén en la ley, nadie se puede ir más allá”, explicó el presidente de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Enfatizó en invitar a la ciudadanía que haya sido afectada con la retención de documentos oficiales por parte de algún policía vial a que presenten demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que para las autoridades municipales recordó que los Congresos estatales tienen la facultad de establecer normas generales y los municipios tienen facultad de la norma reglamentaria, no excediendo lo que marcan las leyes generales.