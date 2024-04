Presenta la ciudad de Chihuahua un 30% de rezago en calles pavimentadas

El gerente general del Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua, Carlos Alberto Rivas Martínez informó que en la ciudad de Chihuahua existe un 30% de rezago de pavimentación de calles, principalmente en las zonas de la periferia, en sectores donde los vecinos se asientan, -a veces de manera irregular-; donde los terrenos son muy grandes; en calles muy anchas, que bajo el esquema del Consejo de Urbanización, puede ser difícil que lleguen a pavimentar.

“(Quienes se asientan irregularmente) No tienen servicios además, por asentarse en las periferias, entonces, no tienen servicios, no tienen pavimentación, se vuelve un poco oneroso para ellos”, expresó.

En ese sentido, Carlos Rivas mencionó que en cuanto a las calles de la ciudad, todavía tenemos colonias tradicionales, por ejemplo, en Santo Niño y Santa Rosa, donde todavía hay pequeños tramos de calles sin pavimentar, a pesar de encontrarse en zonas céntricas de la mancha urbana.

“Estamos llegando con los vecinos, hacemos presencia con ellos, y en ocasiones nos topamos que hay gente que le gusta tener su calle con tierra, estamos hablando que tenemos desde las colonias más tradicionales, muy poquitas, pero sobre todo en las periferias, este rezago está en las periferias, con alrededor de 30% de calles sin pavimentar”, reiteró.

El gerente Rivas Martínez acotó que el padrón del CUM se compone en el estado de activas, alrededor de 40 mil cuentas, con montos desde 300 pesos, hasta las más recientes del 2023, por sumas que rondan desde los 12 mil a los 20 mil pesos por persona, con rangos muy variados.

Para facilitar el trámite para las y los ciudadanos interesados en pavimentar la calle donde viven, explicó el proceso de la solicitud de pavimentación en el Consejo de Urbanización Municipal, del que en un primer paso, la persona interesada solicita información de cómo pavimentar su calle en las oficinas del Consejo de Urbanización Municipal, que se encuentran en las calles Cuarta y Ochoa de la colonia Santa Rosa, donde anteriormente era la Comandancia de Policía.

El número para dar atención al público es en el teléfono (614) 410-9009, o en cualquier conmutador de la Presidencia Municipal, ahí los van a dirigir, y les darán la información sobre cómo se hace la solicitud de pavimentación.

“Al vecino lo contactamos con un promotor, este promotor acudirá con ellos, y les platica el proceso. Luego de que lleguen a un acuerdo, si el vecino está de acuerdo, le entregamos una solicitud de obra. El siguiente paso, es la visita de un ingeniero y el equipo de medición, para obtener las medidas de la calle y de las banquetas. Se delimita cuál es la calle y a partir de ahí, se elabora un presupuesto”, explicó.

Con el presupuesto hecho, se agenda una reunión con los vecinos de la calle y se les informa cuánto es el costo de la calle, cómo se va a promover y llevarla a cabo, y si están todos de acuerdo, se hace una última reunión de seguimiento, donde los vecinos expresan por escrito su voluntad de sí llevar a cabo la pavimentación de la calle, y participar con la parte que le corresponda.

En la parte técnica, se ven todos los procesos legales, la licitación. Una vez que se firma el acuerdo de voluntades, y se llegan a los porcentajes requeridos, tres meses después se inicia con la pavimentación de la calle.

Para finalizar, acotó que las obras que se realizan a través del Consejo de Urbanización Municipal son de coparticipación ciudadana, durante mucho tiempo, fue el único organismo de la administración municipal que trabajaba directamente con los vecinos, a partir del Presupuesto Participativo, se abrió la participación ciudadana.