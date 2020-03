Profeco ha entrado a guerra sucia por la gasolina: Gobernador

Tras los señalamientos que le realizó Director de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, en contra de la Secretaría Alejandra de la Vega, el Gobernador Javier Corral Jurado, dijo que al Presidente Andrés Manuel “no le sirven funcionarios de quinta”, toda vez que mantiene intereses ocultos por la disputa del comercio de la gasolina en la frontera.

“Aquí hay gato encerrado, fue orquestada y por consigna los inspectores vinieron desde México y traían cámaras de televisión y fotógrafo, se hicieron acompañar de medios, para hacer lo que hizo ayer, el Presidente no lo ha de ver aprobado, ni está de acuerdo, nosotros elaboraremos la queja en su contra” comentó el Gobernador.

Javier Corral, explicó que se han venido generando una serie de descalificaciones de gobernadores panistas, con un golpeteo político, con el propósito de descalificar a los mandatarios panistas, “veo que eso le pasa mucho a los que alguna vez fueron miembros del PAN, que fue alcalde del PAN en León, terminan muy resentidos con los del PAN y después vienen los ataques.”

El Gobernador comentó que luego de lo que ocurrió en la “mañanera” el propio Director de Profeco trató de excusarse argumentando que la sub procuraduría había entregado la información, sin embargo, luego de obtener información se percataron que la información no fue entregada por la sub procuraduría, que la habría tomado el Director de forma directa.

