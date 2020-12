--Bujanda, a defender la casa --PAN y PRI no se ponen de acuerdo

NORTE.- De manera muy particular, quizás el distrito local electoral de la capital que más interesante se pondrá, hablando de la campaña y la votación, es el 12, ubicado al norte de la ciudad, donde la actual diputada del PAN Georgina Bujanda estará buscando la reelección, misma que tiene ya poco más de dos años caminándolo, apoyando y gestionando, por ello se siente segura el ir de nueva cuenta por su distrito.

NORTE I.- El 12 es el único en el que se puede reelegir, pues el resto de los diputados locales capitalinos, Miguel La Torre, Jorge Soto, Blanca Gámez y Rocío González, ya lo hicieron, desde luego –salvo el de Gámez- todos buscarán dejar gallos de su propio equipo, algunos actualmente son regidores y otros son sus suplentes.

NORTE II.- Precisamente en el 12 todo indica que será Georgina Bujanda por el PAN; por Morena, al parecer Miguel Colunga o bien Osmand González, y por el PRI quien anda entusiasmado es Pedro Beristáin, aunque el camino no lo tiene nada fácil, pues históricamente es un distrito que ha sido controlado por la CTM, por lo que don Doroteo Zapata estaría impulsando a otro candidato afín a la central obrera; quien sea, Bujanda pragmáticamente les lleva dos años de gestión.

FEDERALISMO.- Ayer domingo, la Alianza Federalista convocó a los gobernadores del país y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México a revisar el Sistema de Coordinación Fiscal en una nueva Convención Hacendaria que impulse un nuevo federalismo en la unidad.

FEDERALISMO I.- Apenas el sábado esa propuesta de reunirse los integrantes de la Alianza Federalista con los de la Conferencia Nacional de Gobernadores, para revisar ese y otros temas, surgió del Foro Federalismo y Combate a la Corrupción, organizado dentro de la Feria del Libro de Guadalajara, para luego buscar un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

FEDERALISMO II.- Durante ese foro virtual, a petición del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se analizó esa posibilidad que también fue respaldada por los mandatarios de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Chihuahua, Javier Corral.

HACENDARIA.- La publicación a través del Twitter de la Alianza muestra, al parecer, que los otros gobernadores que la conforman también se sumaron a esa postura, a la que es posible que se sumen los miembros de la Conago y que la probabilidad de una Convención Hacendaria se cristalice en los meses venideros, pues las entidades no pasan por un buen momento en sus finanzas debido a los estragos por la pandemia.

ALCALDE.- En otro orden de ideas, no se logra comprender bien el actuar de la alcaldesa capitalina Maru Campos, desconociendo por completo el porqué no aprovecha las peticiones de entrevistas, pareciera que ya tomó partido y con esto deja de ser equitativa, luego no se entiende cómo los políticos piden equidad si ellos no se abren a ejercicios periodísticos.

CONSEJO.- Y hablando de la presidente municipal Maru Campos y en ecos de la reunión del Consejo Político Nacional del PAN, llevada a cabo este fin de semana en la capital del país, fue de las pocas chihuahuenses que se hizo notar, pues fue recibida por varios consejeros nacionales, quienes le auguraban un buen desenlace, sin dejar de mencionar que dialogó con don Marko Cortés, jefe nacional albiazul.

ALIANZAS.- A propósito de las alianzas que al parecer habrá aquí en la entidad, sobre todo en Juárez, entre el PAN y el PRD en los distritos federales electorales, el PRI a través de su dirigencia nacional también refería que muy seguramente el proyecto estatal lo caminen juntos tanto el tricolor como el partido del sol azteca, descartando ir con el PAN en los distritos ya referidos; sea lo que sea, el también diputado Omar Bazán sigue caminando la capital y el resto del estado, entregando apoyo y cumpliendo gestiones.

CAPACITACIÓN.- Quienes se vieron activos este fin de semana fueron los morenistas, mismos que pusieron en marcha una capacitación en materia de comunicación digital a sus equipos de trabajo de todo el estado; mientras en la Ciudad de México se registraban los aspirantes a la candidatura a la gubernatura por ese partido.

CAPACITACIÓN I.- La gente del profesor Martín Chaparro no pierde el tiempo, y aunque el profe aspira también a esa candidatura, la capacitación que impartieron periodistas chihuahuenses se puso a disposición de todos los comités municipales, independientemente del aspirante que apoye cada uno de ellos, es decir, la capacitación fue impartida de manera muy genuina.