-- Conflicto por el agua seguirá escalando --Prevén relevos de candidatos --La secretaría de la “simulación” municipal

LAMENTABLE.- Ya no se sabe qué es más lamentable para el colectivo social: si el saqueo de agua de las presas de Chihuahua, o que el Ejército ataque con balas de goma y gases lacrimógenos a ciudadanos mexicanos que se dedican a las actividades primarias.

ATAQUE.- El ataque ocurrió ayer en Rosales, cuando un grupo de agricultores de la región, que incluía a niños y mujeres, pretendía verificar el volumen de extracción en la presa Francisco I. Madero, también conocida como Las Vírgenes.

RIESGO.- Resulta inaceptable que, bajo el pretexto de pagar el vital líquido a Estados Unidos por el Tratado de 1944, se vacíen las presas de un estado desértico y se ponga en riesgo la supervivencia de aproximadamente 12 mil familias del centro-sur, en el Distrito de Riego 05, y el 090, con sede en Ojinaga.

RIESGO I.- Ambos distritos representan para Chihuahua unos 35 mil millones de pesos en ingresos económicos, cantidad que ahora está en peligro inminente.

ABANDONO.- Los productores reclamaron la inacción y/o abandono del gobierno estatal y de la mayoría de legisladores, pero aplaudieron la participación y solidaridad de los alcaldes de la región. Para el gobierno federal, señalamientos de tiranía.

BLOQUEO.- Quienes dependen del agua para sus actividades se reagruparán y ahora irán por el bloqueo de la carretera Panamericana en dos frentes: el mencionado centro-sur (Delicias) y el norte entre Ahumada y Ciudad Juárez, pero dicen que además tomarán los aeropuertos de la capital y la frontera.

DIÁLOGO.- El diálogo, por ahora, está cerrado; no existe negociación porque no hay negociadores ni intermediaciones; pareciera que los agricultores no sólo están en desventaja, también en el abandono oficial y, como van las cosas, muy pronto sin recurso hídrico.

PACTO.- Se recordará ahora el famoso “Pacto por México” de Enrique Peña Nieto, aquel que se firmó el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec del entonces Distrito Federal, y que involucró a varios políticos en supuestos sobornos por debajo de la mesa para sacar adelante varias reformas.

DETENCIÓN.- Pues detrás de esas supuestas “tajadas económicas” se encuentra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), recién capturado por su presunta implicación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

AMENAZA.- Luego de su aprehensión, Emilio amenazó con desatar una verdadera tormenta política que, por cierto, presuntamente podría alcanzar ni más ni menos que a Gustavo Madero Muñoz. De comprobársele algo turbio al senador por participar en el famoso pacto, es claro que quedarían mermadas sus aspiraciones por la gubernatura de Chihuahua.

GALLO.- Aquí entraría la disyuntiva del gobernador Javier Corral, porque Madero Muñoz era su gallo para contender internamente contra Maru Campos, quien, por cierto, también ya salió raspada con la aprehensión de César Horacio D. J.

RELEVOS.- Parece que el mandatario ya está considerando seriamente relevos emergentes para hacerle frente a la situación. En los pasillos de Palacio de Gobierno se escucharon los nombres del actual secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar Lozoya; así como del director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), Carlos Borruel Baquera. Pero esto se podrá definir conforme pasen los días.

RELEVOS I.- El primero en mención últimamente se ha visto bastante activo y con buenos resultados dentro del gabinete estatal. Fue de los pocos que no detuvo sus actividades durante la pandemia, además de ser un reconocido empresario de la región sureste de la entidad.

RELEVOS II.- Borruel puede presumir el trabajo que realizó en la Alcaldía de Chihuahua… también una derrota para la primera magistratura estatal y una amplia lista de penosas polémicas auspiciadas por algunos integrantes de su familia.

AUSENTES.- Hablando de la pandemia, salieron a relucir algunas dependencias que aparentan sólo tener un nombre, pues pasan desapercibidas, como la Secretaría de Desarrollo Municipal, que pese a las condiciones de la contingencia decidieron no salir a laborar.

AUSENTES I.- Dicen que la Secretaría de la Simulación Municipal (como le han apodado algunos) es más un espacio para incrementar la burocracia gubernamental que otra cosa, porque la que entró “al quite” ha sido la Secretaría de Desarrollo Social.

AUSENTES II.- A pesar del trabajo que dicen que hacen (según datos de Trasparencia), ni una sola acción de aquella se ha dado a conocer por algún boletín o entrevista del titular, o siquiera un trabajador que diga haber hecho algo por la dependencia.

AUSENTES II.- Otra de las que “hacen como que hacen” es la Política Digital, a la que se han invertido varios millones de pesos. Sin embargo, ni los planes tecnológicos, red de comunicación, internet o creación de páginas desquitan el presupuesto asignado.