--Suben a Bazán a las Grandes Ligas --Primera llamada: piden unidad --Aventaja Riggs, por ahora

COMISIÓN.- Trascendió ayer que el presidente estatal del PRI, Omar Bazán, será uno de los 15 hombres que integren junto con otras 15 mujeres la Comisión Temática y de Dictamen de Fortalecimiento de la Ideología Partidista, es decir los responsables de posibles cambios y reformas a los estatutos del tricolor, vía el Consejo Político Nacional, situación que lo pone de nueva cuenta en el escenario nacional, pegado aún más al CEN de su partido.

PRIMERA.- Ayer algunos panistas reconocidos enviaron una misiva a la que nombraron “Primera llamada” y que rápidamente se movió por el círculo rojo estatal, en pocas palabras están solicitando al PAN, a sus políticos, funcionarios y líderes, se pongan de acuerdo, se unifiquen y lancen los mejores cuadros que tengan sin importar el grupo político al que pertenezcan, pues el objetivo es vencer a Morena, sin dejar de mencionar el exhorto para que las diferencias que existen se resuelvan al interior y evitar ventilarlas como se han venido realizando.

LLAMADA.- “Bien sabemos que de los acuerdos nace la victoria y de la división, la derrota… La división favorece al adversario, la unidad al PAN y a Chihuahua”, refiere la misiva, además, “para lograr el objetivo de sumar mayores triunfos a los que actualmente tiene, será menester realizar un trabajo político basado en un diálogo inteligente, maduro, sincero y generoso entre sus liderazgos e integrantes. Resulta apremiante alcanzar los acuerdos necesarios para que, en consenso, se integre un cuadro completo de candidatos y candidatas competitivos en todo el estado, que salgan a dar la cara para alcanzar el triunfo que todos deseamos”.

LLAMADA I.- Entre los firmantes se encuentran: Enrique Terrazas Torres, don Guillermo Luján Peña, Hortensia Jáquez de Batista, Jeffrey Jones Jones, Carlos Angulo Parra, entre otros, quienes coinciden en la unidad al interior, pero sobre todo en la actuación inmediata, ya que el tiempo apremia, de todos los grupos y fuerzas para poder lanzar a sus mejores gallos por las diputaciones locales, federales, municipios y desde luego la gubernatura.

PURA.- A decir del secretario del Ayuntamiento de Parral, Francisco Sánchez, a través de un videomensaje dijo que el próximo gobernador debe ser compatible con la cuarta revolución industrial, pues hoy el poder se basa en el conocimiento, “queremos por lo tanto a un político que responda como los beisbolistas, a la hora buena, que esté motivado y que motive, que inspire a todo un estado a ser mejor”.

SANGRE.- Pero además se fue directo contra la yugular al referir, “somos norte en busca de destino, Chihuahua necesita juventud, un ciudadano pura sangre que no se achique ante la adversidad, que no guarde cuarentena ante un desastre, sino que salga, comande y gire instrucciones desde el campo de batalla; Chihuahua necesita un gobernador millennial”, o sea que descartó a Gustavo Madero y Víctor Quintana por el tema de la edad, y a un par de hoy alcaldes más por no haber salido durante la cuarentena.

GUERRA.- Bueno, ya en ecos de todo lo que sucedió a inicio de esta semana, entre el grupo político del mandatario estatal y el de la alcaldesa capitalina, varios se preguntaron por qué no salieron –salvo el jefe del gabinete municipal- al menos a publicar un comentario en sus redes sociales a favor de la presidente municipal, se observaron como avestruces a César Jáuregui, Marco Bonilla, Arturo García Portillo, sólo por mencionar algunos.

GUERRA I.- Si esos serán sus comandantes en el campo de batalla, mejor que vaya pensando bien si realmente quiere ir a la guerra; qué diferente panorama hoy al de hace dos meses, donde ya habían repartido hasta las secretarías estatales que ocuparía cada uno.

DESPIDO.- El despido del subdirector de Gobernación municipal, César Komaba Quezada, acción de la alcaldesa capitalina Maru Campos, fue aplaudido por propios y extraños, pues la misma presidente dijo que no iba a tolerar que ningún funcionario de su administración se siguiera conduciendo con misoginia, situación que sirvió para que otras voces comenzaran a manifestarse.

DESPIDO I.- Y es que no es la primera ocasión en que un funcionario se expresa así en contra de las mujeres, ya había ocurrido con el director del Instituto del Deporte; pero ahora piden también no solamente se castigue a los varones sino también a las mismas damas que han solicitado cambios, o peor aún despidos, de otras funcionarias por el solo hecho de ser mujeres, si no nos creen, que comiencen a investigar, se llevarán una sorpresa cuando ubiquen en qué dependencias se ha realizado esta mala práctica.

PUNTERO.- El diputado federal Miguel Riggs adelanta en las preferencias electorales por la presidencia municipal de Chihuahua, según la última encuesta de la empresa Massive Caller, que también ubicó al Partido Acción Nacional con 8.5 puntos arriba sobre Morena, que registraron el 35.4% y 26.9%, respectivamente, en las menciones de los consultados.

CAREO.- Al preguntarse en un primer careo a los entrevistados ¿Por cuál partido o candidato votaría usted?, el 26% mencionó a Miguel Riggs por el blanquiazul; en segundo puesto a Fernando Tiscareño, de Morena, con el 12.6%; le siguió Alejandro Domínguez, del PRI, quien obtuvo la tercera posición con el 7.4%; luego Fermín Ordóñez como una opción independiente que logró el 5.2%; mientras que otro partido o candidato alcanzó un 14.6%. El porcentaje de indecisos fue del 39.4.

GUINDA.- En Juárez, Javier González Mocken puntea por la alcaldía con el 23% de las menciones; Alejandra de la Vega, del PAN, se coloca en segundo lugar con el 18.3% de las preferencias; en tercer puesto se ubicó a Héctor “Teto” Murguía, por el PRI, con 12.2%; Víctor Valencia de los Santos como independiente reunió el 7.8%.

PREFERENCIA.- En esa frontera por Morena se encuentra al frente con el 30% de la intención de voto; la opción independiente ocupó el segundo lugar con el 16%; en tanto que el PAN obtuvo el 11.3% de las menciones; el PRI se llevó el 9.1%; otro candidato llegó al 7.7%, en tanto que el porcentaje de ciudadanos que aún no deciden fue del 25.1.