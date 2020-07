-- Crece la preocupación e incertidumbre -- Se arremolinarán en el Congreso -- Inminente regreso a rojo; segunda crisis

INCERTIDUMBRE.- Poco a poco ha ido permeando en el ambiente empresarial, sobre todo en las mesas de análisis, diálogo y discusión de los capitanes de la industria en Chihuahua, la preocupación genuina que han venido mostrando en torno al actuar de Morena y el gobierno de México hacia la Iniciativa Privada y el sistema económico actual.

INCERTIDUMBRE I.- Diferentes actores políticos, sobre todo del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano al sentarse con grandes empresarios, así como con los organismos empresariales de la entidad, han coincidido en que deben trabajar en un mismo proyecto, pues de no hacerlo así estarían dejando la entrada prácticamente libre y sin escala del partido guinda al “estado grande”.

PROYECTO.- Y es que recordemos que desde el año pasado, sólo por citar un ejemplo, Coparmex había propuesto lanzar a liderazgos de la ciudadanía en al menos 100 distritos electorales federales, proyecto que ha caminado de manera muy lenta; pero ello no significa que no sigan en la misma sintonía al igual que otras cámaras empresariales, con los dueños del pueblo, la sociedad civil organizada, partidos políticos, liderazgos y demás, tema que ya se habla y se trabaja a diario.

ESFUERZOS.- Para muestra un botón lo que se encuentra realizando el empresario manzanero Luis Corral, quien en Ciudad Cuauhtémoc encabeza un esfuerzo que rompe con varios paradigmas, pues inclusive se habla de que será esta ciudad un laboratorio para sacar copia y replicar en el país, donde se involucrará al PAN, al PRI, empresarios y sociedad civil organizada para lanzar, sin importar el color, a los mejores cuadros que puedan vencer a Morena en las urnas para la Alcaldía, el Distrito XIV local y el VII federal.

PERFILES.- Inclusive ya se habla del método de elección, pues se insiste ya van avanzados en la estrategia, el PAN y el PRI realizarán encuestas para elegir a sus militantes mejores posicionados ante la sociedad cuauhtemense; por el tricolor para la Alcaldía se escuchan: Ángel Figueroa, Rafael “Cheque” Martínez, Prisciliano Meraz, Lupita Pérez con dichas siglas no competirá; por el PAN precisamente no descartan a Lupita, ni a la diputada federal Patricia Terrazas, Beto Pérez, e inclusive a la misma presidente del CDE, Rocío Reza. Sin duda el trabajo de Luis Corral no será sencillo, pero quienes le están apostando al proyecto aseguran podrán unificar y coincidir.

PRESIÓN.- Vaya semana la que le espera al Congreso del estado, ahí empezarán a llegar todos aquellos grupos y asociaciones que no han encontrado eco en gobierno del estado dada la contingencia de salud y económica, veamos cómo sortea el profesor René Frías, presidente del Legislativo, lo que se avecina, empezando mañana mismo.

PRESIÓN I.- Y es que serán decenas de maestros de la asignatura de Inglés, se habla que superan los 250, quienes pedirán a los diputados les apoyen, pues muchos de ellos perdieron su empleo de manera temporal, otros definitivamente, situación que los ha orillado a buscar apoyo en la Secretaría de Educación y Secretaría General de Gobierno, al no tener éxito solicitan a los diputados su intervención.

PRESIÓN II.- Pero también serán líderes religiosos, dueños y encargados de gimnasios, empresarios propietarios de bares y cantinas, los que desfilen por la Torre Legislativa ya que también pidieron audiencia con los diputados, situación de la cual ya fue notificado el profesor Frías a través del priista Omar Bazán, por lo que se espera sean atendidos por dicho poder, esa liebre en gobierno ya no hayan cómo atrapar, Joel Gallegos, director general de gobierno, se ha visto rebasado.

CONAGUA.- En otro orden de ideas, se espera además que el Congreso del estado además convoque -por fin-, a una reunión de trabajo a la Dirección local de Conagua, a los dirigentes de los distritos de riego y la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para conocer sobre la situación que guarda la extracción de agua de las presas de Chihuahua con relación al cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y el estatus de los amparos y recursos presentados, y no se puede perder tampoco de vista que existen 15 recursos presentados por igual número de alcaldes de la entidad ante la Suprema Corte de Justicia contra Conagua y la 4T.

CONAGUA I.- En el dictamen, que fue elaborado por la Comisión del Agua del Legislativo, piden a la Conagua deje de vaciar las presas del estado, con la excusa de cumplir con el tratado, toda vez que su insistencia pone en peligro a las personas productoras agropecuarias, su supervivencia y la de sus familias, al no poder sembrar las tierras de riego con el agua proveniente de las presas La Boquilla, la Francisco I. Madero y la Luis L. León, así como a cientos de miles más que consumen sus productos.

JÚBILO.- Por cierto, hacia el interior de Morena predomina el buen ánimo debido a que diferentes casas encuestadoras ubican a este partido político como opción para ganar la gubernatura de Chihuahua. Se tiene que decir, los chihuahuenses siguen confiando en los perfiles que posiciona el partido del presidente de México.

SILENCIOSO.- Sin embargo, lo que más llama la atención es que Rafael Espino de la Peña es el único aspirante, de todos los partidos políticos y de los independientes, que desde el mes de marzo a la fecha registra un ascenso directo. Prueba de ello son los 8 puntos que lo colocan -algunas casas encuestadoras-, a sólo 2 del puntero Cruz Pérez Cuéllar. El resto de los políticos presentan altibajos.

SOLITO.- Por ello se rumora fuertemente, entre el círculo político, que tras los escándalos suscitados con la detención del exgobernador César Duarte Jáquez y donde muchos los colocan en la lista negra de la Operación Justicia para Chihuahua, que el consejero independiente de Pemex pudiera colocarse como serio candidato a ocupar la principal silla de Palacio de Gobierno en el proceso electoral del próximo año.

DUARTISMO.- A propósito de lo anterior, ayer funcionarios y servidores públicos del gobierno del estado, pero también del gobierno municipal colocaron como foto de su perfil en redes sociales una imagen que dice “¡Hasta donde tope!, no al duartismo”, lo que sin duda llamó la atención, pues los principales liderazgos del grupo político del mandatario estatal y de la alcaldesa capitalina, incluyéndolos, colocaron esta imagen.

ROJO.- La alerta máxima por el crecimiento de la pandemia y el llamado urgente desde la Secretaría de Salud a disminuir la movilidad social y a mantener las medidas de sana distancia e higiene personal, para evitar que la entidad retroceda al color rojo en el semáforo epidemiológico, debe ser tomado con toda la seriedad que esto significa, principalmente por las repercusiones en el sistema hospitalario y las concernientes a la economía.

ROJO I.- El cambio en el semáforo del rojo al naranja no fue para que se permitiera desarrollar las actividades que se tenían antes de la llegada del coronavirus, pues con el inicio de esta fase muchas personas salieron a la calles, incluso, se llegaron a organizar festejos sin tomar en cuenta las recomendaciones para evitar que el número de contagios creciera y a una mayor velocidad.

ROJO II.- En días pasados el reporte de casos positivos había alcanzado los mayores picos de la pandemia, ayer mismo se informaba de 204 nuevos afectados que se agregaron en el día a la estadística, lo que habla de la situación que se enfrenta en estos momentos y que no se debe dejar pasar, sin que retomen las acciones para contener o disminuir la velocidad de transmisión de la enfermedad y evitar un colapso de los hospitales.

GUINDA.- Existe una gran preocupación en el Sector Salud por la alta incidencia de contagios y el incremento en la ocupación hospitalaria que los registros marcan a la alza, que de seguir con la misma tendencia en la semana que inicia puede llevar, otra vez, a los escenarios de confinamiento que apenas se estaban superando con la reapertura de algunas actividades.



RECLAME PARA FOTO.- Semana intensa al interior del Congreso local, pues comenzarán a recibir a varias agrupaciones, asociaciones, sectores productivos, que solicitarán la ayuda de este poder para poder reactivarse, sin embargo, se antoja difícil toda vez que el semáforo epidemiológico va retrocediendo.