CAPITAL.- Bueno, pues la estrategia en la ciudad de Chihuahua de los partidos políticos opositores al PAN, de restarle votos al candidato azul a través de sus abanderados, ya inició: Miguel Riggs por Movimiento Ciudadano y Morena, con Carlos Borruel o Marco Quezada, estaría haciendo lo mismo, no interesa cuál de los dos llegue, ambos –dicen- están en condiciones de restarle a Marco Bonilla, candidato albiazul, dado el pasado de Borruel y Quezada. Esta columna lo dijo: tanto Morena como MC necesitaban que su candidato aquí oliera a Acción Nacional.

PLURI.- Tal parece que Rocío Reza, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, estará en la posición número 4 de la lista de aspirantes a diputados federales plurinominales de la Circunscripción 1, a la que corresponde Chihuahua; los primeros tres lugares le “pertenecen” al CEN del PAN, y el 4 lo pidió el gobernador Javier Corral para alguien de su equipo, ya que a Chihuahua le toca el 4, 16 y el veintitantos. De aquí evidentemente sólo llega a la Cámara de Diputados el número 4.

PLURI I.- El CEN debe definir el género en dicha lista de plurinominales, para que Reza sea ratificada en este lugar, el 1 debe ser hombre; pero si el CEN define que el 1 es mujer, entonces Rocío no podría ir en el 4 y, según dicen los que saben, en su lugar entraría el alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, al tocar hombre.

PLURI II.- Hablando de pluris, pero para el Congreso del Estado, antier la Comisión Permanente del PAN aprobó que en el lugar 1 vaya Rosa Isela Martínez Díaz, esposa de Fernando Álvarez, actual coordinador de la bancada del PAN; como suplente de Rosa Isela va Lucero Nieto, actual directora del Ichijuv. En el lugar 2 –que se antoja difícil llegue- fue aprobado Roberto “Pony” Lara. Cabe recordar que el actual líder del Congreso, Álvarez Monje, llegó por aire en 2007, luego en 2018 y ahora en 2021 su esposa estaría haciendo lo mismo.

JEFE.- Precisamente, al enterarse que Rocío Reza iría por la diputación federal plurinominal, sus detractores lamentaron que a pesar de que había asegurado no buscar un puesto de elección popular este año, es propuesta para el lugar 4; no conforme con lo anterior, algunos de los mensajes que le hicieron llegar es que no representó como tal la figura de “jefa estatal” del PAN, quizás el último líder estatal fue Mario Vázquez, quien en 2016 llevó a Acción Nacional a la gubernatura, además de ganar 16 distritos locales. A Mario le comparan con Jorge Manzanera, por allá del 92, cuando don Pancho Barrio ganó la gubernatura.

COMPROMISOS.- Un tema que destacó el gobernador Javier Corral en su Cuarto Informe fue el combate y castigo a la corrupción, de la que, dijo, Chihuahua es referente nacional, compromiso que seguirá vigente hasta el final de su administración, a pesar de las presiones de todo tipo que buscan hacer truncar este su principal legado, con esto "Chihuahua ya no tendrá la tentación de volver al pasado".

PENAL.- Dentro de la Operación Justicia para Chihuahua se dio a conocer que se ejerció acción penal en contra de 41 ex servidores públicos y empresarios, y se ha logrado recuperar hasta el momento más de 643 millones de pesos, además se aseguraron 87 inmuebles y se embargaron 52 más que tienen un valor aproximado de 500 millones de pesos. Asimismo dio a conocer que por decreto judicial pasó a ser propiedad estatal el Rancho Santa Rita, de 30 mil hectáreas y que fue incautado al exgobernador, de igual manera el predio Sombreretillo, que estaba dedicado a la agricultura por hidroponía.

REACTIVACIÓN.- Además de reconocer el apoyo de los empresarios al enfrentar la pandemia, Corral confió en que en vendrán mejores tiempos con la reactivación económica, al destacar que la recuperación de empleos mantiene a Chihuahua como uno de los tres estados que han generado nuevas plazas de trabajo formal, a pesar de la contingencia sanitaria.

INVERSIÓN.- En el renglón de obra pública dijo que su administración cerrará con una inversión de 30 mil 860 millones de pesos en infraestructura de todo tipo y en todos los rincones del estado, para luego señalar que esto se hace en un entorno que registra una decreciente participación federal en este rubro.