--“El Mudo” hace ruido en la Sierra --Inicia proceso electoral; “Chihuahua nos une” --Álvarez, la mano que mece la cuna

CONTROL.- Hay un escenario complicado a raíz de la interrumpida relación de la federación con el estado en materia de seguridad, pues mientras permanece suspendida la coordinación en la Mesa para la Construcción de la Paz, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ocurrió el asesinato del alcalde de Temósachic, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, a manos de un grupo delictivo que busca el control de la Policía Municipal de ese lugar, según las primeras indagatorias dadas a conocer por el gobernador Javier Corral.

ANUNCIADA.- Era inevitable y como se ha dicho, que quienes estarían más contentos con esa descoordinación de los dos niveles de gobierno serían los delincuentes, pues ya se anticipaban hechos de violencia por parte de las bandas del crimen organizado al aprovechar esa situación, la incógnita era cuándo se presentarían. Ahora, lo ocurrido puede interpretarse como una crónica de una muerte anunciada, lamentablemente.

VULNERABLE.- Ya se comentaba que con el retiro de las fuerzas federales de la participación en las mesas de seguridad con el estado, quedarían suspendidos los operativos conjuntos, especialmente los que se realizaban en la región de Madera, una zona actualmente en disputa por grupos de delincuentes, dentro de la que se encuadra el municipio de Temósachic y que ahora se encuentra vulnerable, como puede advertirse.

EDIL.- La Fiscalía General del Estado investiga al Cártel de Juárez, en específico al presunto capo Roberto G. M., alias "el Mudo" o “el 32”, por ser el posible responsable de haber ordenado la privación de la libertad y posterior homicidio de Beltrán Bencomo.

EDIL I.- Fuentes confirman que un conflicto entre el alcalde de ese municipio y el grupo criminal sería el posible móvil del homicidio, toda vez que había increpado a los facinerosos días antes de que ocurrieran los hechos y aparentemente decidieron privarlo de la libertad el pasado lunes 28 de septiembre.

AMENAZA.- Una de las versiones es que en alguna ocasión el edil les habría mandado decir “que no les tenía miedo”, por lo cual al recibir el mensaje fue que acudieron por lo menos 20 sujetos armados al poblado, para llevárselo en contra de su voluntad, ya que hasta el momento no se tiene otra hipótesis o mayor información que apunte a otro móvil, pues no tenía alguna amenaza en su contra.

COMPLICIDAD.- A su vez siete agentes municipales de Temósachic ya eran investigados por la FGE, ante una serie de informaciones y complicidad con grupos criminales, por lo cual les habrían confiscado sus armas de fuego en días pasados, según información consultada al interior de la dependencia.

TARDE.- Por este tema la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al lamentar el homicidio, ofreció la colaboración para su esclarecimiento, una intervención tal vez un poco tardía, pues la dependencia debió hacerse presente como mediadora desde la descoordinación de la federación con el estado, y de igual manera en el conflicto por el agua, que desafortunadamente también ya tuvo como saldo una víctima fatal.

REGRESO.- Ante el pronunciamiento de la titular de Gobernación, Corral Jurado dijo que es el momento para que la federación regrese a la Mesa de Coordinación y que el estado reaccione y envíe un mensaje de indudable respuesta ante este asesinato, asimismo se reinicien los operativos conjuntos para atender este tipo de hechos sin mayores trámites oficiales.

GOBERNACIÓN.- Y respecto a esta dependencia, los gobernadores de la Alianza Federalista le enviaron una carta a la secretaria Olga Sánchez Cordero, en la que le reiteran su propuesta de un diálogo político y le señalan que son aliados y no enemigos, además de que piden se deje atrás el clima de confrontación que se vive en el país.

GOBERNACIÓN I.- Piden una reunión, pero no con las formas del pasado, sino con una agenda clara y puntual, al tiempo que reiteran al poder Ejecutivo que tienen legitimidad democrática. La verdad es que cada vez se alejan más las posibilidades de diálogo entre los diferentes niveles de gobierno, con los consabidos costos para la democracia.

PROCESO.- En medio de todo esto, inicia el año electoral, donde el PAN a partir de hoy lanza la campaña “Chihuahua nos une”, como parte de una estrategia estatal que buscará en todos los aspectos la unidad del panismo chihuahuense; situación por la cual se ha visto activa a la presidente albiazul Rocío Reza Gallegos, quien ha recorrido poco más de 60 municipios.

ELECTORAL.- Debido a lo anterior, ha sostenido reuniones con líderes, alcaldes, exalcaldes, presidentes y expresidentes de comités municipales para dejar en claro que en sus localidades les darán completa libertad para que salgan en unidad en torno a las candidaturas, y que en dado caso de no lograr un consenso, intervendrá el Comité Directivo Estatal.

UNIDAD.- “Nada es más grande que Chihuahua”, sería también parte de los mensajes que se estén emitiendo en esta campaña, nombre de la localidad que cambiaría según la ubicación del espectacular, y que tiene el objetivo de unificar hacia el interior del PAN, pero también hacia el exterior, en un llamado a la sociedad para que respalde a los gobiernos humanistas por encima del partido guinda y de los gobiernos de la 4T.

CUNA.- Con la designación de la diputada de Movimiento Ciudadano, Rocío Sarmiento, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, queda demostrado de nueva cuenta que la mano que mece la cuna legislativa es el líder Fernando Álvarez Monje, que si bien es cierto en un inicio había decantado prácticamente que el apoyo recaería en la diputada priista Rosy Gaytán, de último momento se acordó que fuera la emecista; quedando el Congreso en manos femeninas: Blanca Gámez y Rocío Sarmiento.

CONTRATOS.- A propósito del Encuentro Nacional Anticorrupción, aseguran que una de las ponencias que dará de qué hablar será en la que participe el síndico capitalino Amín Anchondo, quien estará presentando, en coordinación con el IMCO y México Evalúa, una investigación que realizaron sobre las contrataciones públicas que hizo el gobierno municipal en 2018 y 2019, poco más de mil 900 contratos, y que asegura salieron cosas muy interesantes, tan así que mandaron hacer libros para compartir de más de 70 páginas.

PÚBLICOS.- Y es que el síndico en esto del combate a la corrupción lo ha tomado como deporte y, según se dice, en esta investigación presentará riesgos de corrupción en las compras públicas, riesgos en concursos dirigidos, costos en contratos, favoritismo, contratos fraccionados, entre otros.

PÚBLICOS I.- Y ya con el brazo caliente y la barra servida expondrá cifras generales y algunos estudios de casos muy específicos que demuestran este tipo de acciones en las compras públicas. Chihuahua es el primer municipio del país en hacer un análisis tan extenso y riguroso, pero que será de gran ayuda para acabar con la corrupción en las compras públicas municipales.