--Esperan diálogo en Juárez --Regidores, tras las diputaciones --Avistan al director local de Conagua

VISITA.- Será interesante ver en cuál plan viene realmente a Ciudad Juárez el presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo viernes, para, según lo anunció en la mañanera de ayer, inaugurar seis obras comprendidas dentro del programa de Mejoramiento Urbano de la Frontera Norte.

PRESIDENCIAL.- La visita presidencial se dará en el marco del conflicto por el agua con los productores de las zonas de riego y con el gobierno estatal, instancia con la que el Ejecutivo federal también ordenó la descoordinación en materia de seguridad, concretamente en las mesas conjuntas.

PRESIDENCIAL I.- Definitivamente habrá que observar en los siguientes días el desarrollo de las conferencias de prensa mañaneras de López Obrador, para ir evaluando el tono de la confrontación que mantiene con productores y con las autoridades estatales, especialmente con el gobernador Javier Corral, a quienes tanto el presidente como funcionarios federales han hecho señalamientos y acusaciones desde esa tribuna.

DIÁLOGO.- Por lo pronto se conoció que desde la Secretaría de Gobernación estarán convocando a todos los gobernadores, independientemente si pertenecen a la Conago o a la Alianza Federalista, a un reunión virtual con la titular de esa dependencia, Olga Sánchez Cordero, para analizar y discutir varios temas con el propósito, se dijo, de continuar el diálogo con los mandatarios.

ALIANCISTAS.- Es probable que en esa reunión se puedan llegar a algunos acuerdos con los gobernadores, para que la visita presidencial a la frontera norte transite en los mejores términos posibles, pues de acuerdo con lo informado por el propio mandatario federal, visitará las ciudades de Juárez, en Chihuahua; Acuña y Piedras Negras, en Coahuila; así como Nuevo Laredo, en Tamaulipas, entidades cuyos titulares se encuentran dentro de la Alianza Federalista de Gobernadores.

VÍSPERAS.- Y si es como lo dice el viejo refrán, “que por las vísperas se sacan los santos o fiestas”, entonces podríamos decir que por el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días, se podrá tener una anticipación del escenario en el que se pueda desarrollar la visita de López Obrador a esa ciudad en la que estuvo el 11 de enero del presente año, en un contexto muy diferente al actual, tanto en su relación con las autoridades estatales, como por la pandemia que tanto nos afecta.

VÍSPERAS I.- Por lo pronto, ayer, de visita en Ciudad Juárez, Corral Jurado dijo que él no quería la confrontación que surgió por la retahíla de señalamientos y acusaciones desde la federación, no obstante señaló estar siempre dispuesto al diálogo, pues no se va a ser descortés ni corriente, en referencia a su trato con el presidente y su próxima llegada a esa frontera.

INDICIO.- Como muestra de una posible y pronta recomposición de la relación entre los dos niveles de gobierno, ayer mismo asistieron a la reunión de la Mesa para la Reconstrucción de la Paz celebrada en esa frontera, con autoridades estatales, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Información (CNI), lo que puede ser un buen indicio en ese sentido.

DIPUTADOS.- Luego de que la Comisión Permanente del PAN defina el género que habrá de competir por los distritos locales para las 22 diputaciones, por ahora los grupos internos se encuentran moviendo las piezas en el tablero para tener listo un candidato o candidata, según se defina si a tal o cual distrito corresponde hombre o mujer.

DIPUTADOS I.- Recordemos que los cinco distritos locales de la ciudad de Chihuahua se encuentran en manos de diputados albiazules; el Distrito 12 con la legisladora Georgina Bujanda, quien ya levantó la mano y aseguró iría por la reelección; el morenista Miguel Colunga ha descartado ir de nueva cuenta por este distrito; Bujanda confía en el trabajo que ha hecho al norte de la ciudad, esperando se concrete su reelección.

DIPUTADOS II.- Por el Distrito 15, a cargo del diputado Jorge Soto, quien fue el único que obtuvo más votos en la reelección que en 2016, buscará que el regidor Alfredo Chávez, de su propio equipo, pueda ser el abanderado por este distrito, el más panista del país y del estado, hecho que los coloca en una situación un tanto más cómoda, por lo que habrá más de un aspirante por este distrito.

DIPUTADOS III.- Para el Distrito 16, en manos del diputado Miguel La Torre, ya se destapó el regidor Juan José Abdo, del equipo precisamente de La Torre, ambos coincidiendo en el apoyo al sector deportivo y más vulnerable, por lo que se espera logre el PAN refrendar este distrito que lo tiene trabajado La Torre desde 2016.

DIPUTADOS IV.- Por su parte, el Distrito electoral local 17, desde 2016 representado por la diputada Blanca Gámez, actual presidente del Congreso, tiene por ahora pocos gallos, entre ellos el regidor Luis “Tomatito” Terrazas, quien dijo querer también ser síndico capitalino.

DIPUTADOS V.- Finalmente al sur de la ciudad el Distrito 18, a cargo de la diputada Rocío González. Dentro de su equipo, de ser del género masculino impulsarían al regidor Javier Sánchez; de ser femenino estarían respaldando a Karla Rivas, actual suplente de Rocío. Ambos se dicen listos para una contienda interna, en caso de que haya más aspirantes.

ASPIRACIONES.- De los cinco actuales diputados locales, 4 ya no se pueden reelegir, sólo Georgina; el resto ya tiene perfilado el cargo al que aspiran: Miguel La Torre por la alcaldía capitalina, Jorge Soto igual o bien por el Distrito 6 federal, Rocío González por el Distrito 8 federal y finalmente Blanca Gámez, quien ha mantenido discreción en cuanto a aspiraciones, se dice se sumaría a la campaña del senador Madero.

INFRUCTUOSA.- La reunión de trabajo de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado resultó de chiste, pues los senadores, diputados y representantes de los sectores involucrados en el conflicto del agua no hicieron otra cosa más que presentar sus posturas que una y otra vez se han repetido por todos los medios posibles, es decir, no hubo propuestas, no se llegó a acuerdos y nadie puso sobre la mesa alguna posible solución al conflicto.

AVISTAMIENTO.- Lo que se puede rescatar de ese desayuno, que duró menos de una hora, es que por fin pudieron sacar de la cueva al director de la Conagua en Chihuahua, Rubén Ramírez, a quien por cierto nadie conocía y nadie había visto, aun y cuando es esa dependencia una de las responsables de todo el problema, lamentablemente la presencia de este personaje, que no tiene facultades para tomar decisiones o llegar a acuerdos, se debió a la indiferencia que una vez más muestra la señora Blanca Jiménez, directora general de esta oficina del agua, quien se encuentra totalmente cerrada al diálogo.