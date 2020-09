-Menos recursos para las entidades -Jóvenes políticos, oportunistas -Buscarán alianzas con más de uno

ALIANCISTAS.- Si todo marcha conforme a lo proyectado, durante esta semana pudiera darse la reunión entre el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y la Alianza Federalista de Gobernadores que agrupa a 10 mandatarios, entre ellos al de Chihuahua, quienes han solicitado al funcionario federal revisar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que de inicio incluye una disminución del 5.5% del gasto federalizado, equivalentes a más 108 mil millones de pesos netos para los estados.

ALIANCISTAS I.- Tras la reunión celebrada la semana pasada en la Ciudad de México, esa Alianza de gobernadores dio a conocer que presentarán un plan al titular de Hacienda y Crédito Público para subsanar la caída en el gasto federalizado; la propuesta, se dijo, podría incluir la creación de un fondo de estabilización con recursos no utilizados en diferentes renglones, así como otro destinado a proyectos estratégicos de infraestructura local.

ALIANCISTAS II.- En lo que corresponde a Chihuahua, la afectación por este recorte en el gasto federalizado representaría una reducción de recursos por el orden de los 4 mil 600 millones de pesos, con un gran impacto negativo en las finanzas estatales y que pondría en dificultades al gobierno estatal, lo que haría necesario cerrar alguna de sus partes, de acuerdo con los informado por el gobernador Javier Corral.

ALIANCISTAS III.- Los resultados de esa reunión serán cruciales para las finanzas estatales de Chihuahua y las de los municipios, nivel hasta el que pegaría el recorte presupuestal; por lo pronto los gobernadores aliancistas esperan negociar que los recursos no sean menores a los recibidos en el presupuesto de 2020; sin embargo, la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al parecer es la de no mover los montos asignados a las entidades para sacar adelante sus proyectos prioritarios. Por lo pronto, se advierte que este tema también puede convertirse en uno controversial entre la federación y los 10 estados.

OPORTUNISTAS.- Fuertemente criticados han sido varios jóvenes políticos y ya no tan jóvenes, por la forma en que han realizado propaganda durante entregas de despensas que realizan a familias, colonias y sectores de bajos recursos a lo largo de la ciudad y en algunas otras localidades en la entidad. No entendiendo de qué se trata realmente el ejercicio de la política, “no entienden que no entienden”, diría un exdinosaurio de la política tricolor.

OPORTUNISTAS I.- Y es que la falta de una base ideológica verdaderamente arraigada, la no comprensión de las problemáticas sociales actuales, el no vivir las realidades que la misma agenda marca a diario, hace que estos jóvenes piensen que subiendo una foto y/o video en el que aparecen entregando una despensa, es hacer política, es llegar al núcleo del problema, como si la gente fuera a recordar su nombre a la hora de la votación el próximo 2021, si muy seguramente seguirán padeciendo el problema de raíz.

RUIN.- Pensadores e ideólogos aseguran que se debe ayudar sin dejar testimonio de ello, más cuándo lo realizas en la mejor de las disposiciones, sin esperar nada a cambio; cuando quieres que te aplaudan, cuando dejas evidencia ya sea con una fotografía, estado o video, no es más que para recibir un halago personal y ahora electoral, de lo más ruin (palabra que ahora puso de moda el estado contra la federación) que puede hacer un político.

ARRIBISTAS.- Pero este no es un problema exclusivo de jóvenes inexpertos, insensibles, faltos de realidad, es también un problema de quienes se dicen servidores, funcionarios y/o políticos, pues tampoco desaprovechan oportunidad alguna para dar a conocer cualquier tipo de ayuda; peor aún, cuando utilizan recursos públicos para entregar insumos, todavía tienen el descaro de presumir en las redes sociales, señores para eso es el recurso público, para ayudar a los más necesitados.

ARRIBISTAS I.- Si bien es cierto, estos jóvenes a los que nos referimos no son la autoridad en turno y no son ellos quienes deben dar solución a todo, dejan mucho que desear, pues se supone que ellos serán los próximos funcionarios de primer nivel, quienes ocupen cargos de elección popular, quienes asuman las titularidades de los diferentes órdenes de gobierno, de un poder; vale decir que no todos están cortados con la misma tijera, cada partido político carga con este tipo de figuras. Los nombres los reservamos, pues excluir a alguno, sería beneficiarlo.

CONSEJO.- Mucho se habló este fin de semana de lo ocurrido en el Consejo Estatal del PAN, en donde se pretendían aprobar las alianzas con otros partidos para elecciones locales para este 2021, lo que ha ocurrido anteriormente sin problema alguno, pero en este caso la novedad fue que la facultad para tomar la decisión recaía exclusivamente en la dirigencia estatal, es decir, en Rocío Reza.

CANDIDATOS.- Esto conllevaría que por los objetivos que busca el grupo al que ella pertenece, se aprobara una alianza que obligaría al cambio de método para la selección de candidatos, pasando de una elección interna, directamente al dedazo, dejando prácticamente sin posibilidades de aspirar a la candidatura a Maru Campos, aplanando el camino para Gustavo Madero, el candidato del gobernador.

CHEQUE.- El punto se bajó del orden del día de la sesión a petición del equipo de Maru, al cual pertenece Mario Vázquez, quien aseguró que no se dejará el cheque en blanco a Rocío Reza y que se buscará el piso parejo. El jefe del gabinete municipal reconoció que desde Palacio de Gobierno salen algunas indicaciones encaminadas a sacar a Maru de la jugada, pero se siente confiado por el respaldo de la mayoría de los panistas que apoyan el proyecto de la alcaldesa.

INCONGRUENCIA.- Cabe aquí la mención de la que también ayer varios panistas refirieron hacia la alcaldesa, pues primero publica una fotografía con el senador Gustavo Madero, de quien dijo busca la unidad albiazul y luego, en una oportunidad que se le presenta, asegura ser blanco diario del mandamás de Palacio de Gobierno, situación que calificaron como incongruente.

ALIANZAS.- Aún faltan algunos meses para que el blanquiazul tenga que informar al IEE sobre el método de elección y sobre las alianzas (en caso de ser aprobada), así que hay tiempo para que cada grupo juegue sus fichas, por lo que no debe extrañar que muy pronto comiencen las acusaciones y el tratar de someter a los interesados a la justicia partidista, pues los propios estatutos son claros en que se rechazará la precandidatura de quienes estén pagando una sanción impuesta por la Comisión de Orden y Disciplina de ese partido.