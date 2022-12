--Estado le ganó el tirón a la Federación ante caravana --Mario Vázquez, en las boletas de 2024…

ESTRATEGIA.- No será ninguna novedad que la Federación deje solos a los estados ante el arribo constante de migrantes, a quienes hay que atender, alimentar y resguardar no sólo del clima sino de los grupos criminales –como no es posible siquiera para garantizar la integridad de los mexicanos— pero sí es nota cómo lo enfrenta cada entidad y en Chihuahua ya van dos decisiones estratégicamente aplicadas.

JUÁREZ.- Primero en el bordo del río Bravo, donde casi 2 mil venezolanos instalaron sus campamentos, se rehusaban a irse a albergues y todos los días intentaban cruzar hacia Estados Unidos hasta provocar una confrontación con los agentes del CBP, días después se les retiró en un operativo implementado entre los gobiernos municipal y estatal para evitar mayores roces con las autoridades texanas y tuvo que apoyar el Ejército. No le quedó de otra.

JIMÉNEZ.- Y segundo, ante la llegada de una caravana de 1,500 migrantes –en su mayoría de Nicaragua— que caminaron desde Gómez Palacio hasta Escalón y de ahí les dieron aventón a Jiménez, ya que su plan era llegar a Juárez, donde ya no hay lugar donde alojarlos. De ahí que enseguida se habilitaron gimnasios para retenerlos en el sur del estado hasta que el Instituto Nacional de Migración determine a dónde trasladarlos.

TOPE.- Más aún cuando se habla de otro contingente con mil extranjeros más que vendrían detrás y como la frontera ya no puede ni con lo que tiene, se trata de retenerlos y brindarles asistencia humanitaria, de lo cual ha estado pendiente el alcalde jimenense Marcos Chávez con el apoyo de la mandataria estatal María Eugenia Campos.





***





PORRAS.- Las porras morenistas acabaron por cancelar la comparecencia de dos secretarios del gabinete estatal programada ayer ante una comisión de diputados. Lo peor es que la dirigente de Morena, Brighite Granados, se desató en críticas porque no rindieron cuentas cuando su bancada se encargó de reventar el encuentro.

COMPARECENCIA.- El secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya y de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia, comparecerían por primera vez en Ciudad Juárez en relación con el análisis del Paquete Económico 2023 para el estado.

CENTINELA.- Según se expuso, se quería conocer de primera mano cómo se gastará el dinero autorizado por 4 mil 200 millones de pesos para poner en marcha la Plataforma Centinela, si bien Loya Chávez y la jefa del Ejecutivo estatal Maru Campos han sostenido múltiples reuniones con diversos sectores, incluyendo los legisladores, para detallar los alcances de la estrategia estatal que no es sólo la obra de la torre.

MANIFESTACIÓN.- Sin embargo, los morenistas montaron en cólera por la cancelación y organizaron una manifestación en las instalaciones del gobierno del estado, afuera del llamado Pueblito Mexicano, donde unas 50 personas encabezadas por su líder parlamentario, Cuauhtémoc Estrada, le gritaban a Loya que saliera, cual arena de batalla.





***





VÁZQUEZ.- La próxima semana quedarán aprobadas todas las leyes de ingresos de los municipios, a decir de Mario Vázquez, líder de la fracción panista en el Congreso del Estado y quien en su visita a Juárez confirmó la inversión del gobierno del estado por 18 mil millones de pesos, un monto histórico en la frontera.

CATASTRO.- Vázquez Robles resaltó que se modificará la propuesta de actualización de la tabla de valores catastrales que presentó el alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, por lo que están revisando con él cómo fijar los ajustes en un punto intermedio, que no sea tan gravoso para el contribuyente.

BOLETAS.- Ya de pasada, el legislador apuntó en entrevista con El Heraldo de Juárez que le encantaría aparecer en las boletas electorales de 2024, ya sea como candidato a senador, diputado local o federal, según lo disponga el PAN.





***





PLAZO.- Según la defensa legal del exgobernador César Horacio D. J., el 8 de diciembre venció el plazo de la investigación complementaria por la causa penal 3041/2019, en la que las autoridades lo acusan de desviar más de 96 millones de pesos y por lo cual se mantiene en prisión desde el 8 de julio de 2020, cuando fue capturado en Florida y después en junio de este año, extraditado y trasladado a Chihuahua.

PROCESO.- Esto se traduce en que el juez de control será el encargado de agendar el inicio de la audiencia intermedia, ésa donde van a meter todo el material probatorio necesario para iniciar con el juicio oral y dar paso a la sentencia final.

SENTENCIA.- Es decir, que a partir de 2023, si los tiempos judiciales continúan, finalmente César Horacio tendrá su sentencia y hay una posibilidad de que sea una pena baja, ya que está por cumplir tres años en prisión preventiva, que podría restarse al cálculo que impongan los juzgadores.





***





BICIS.- Durante su visita a la Comandancia Norte, el comisario Julio Salas mostró al alcalde capitalino Marco Bonilla las bicicletas que próximamente se entregarán a la corporación Beta del Distrito Ángel.

MODELO.- Un nuevo modelo, más liviano y equipado con casco, guantes y estrobos para que los agentes realicen su labor de patrullaje preventivo en el Centro de la ciudad con todos los elementos necesarios.

RENOVAR.- Y lo relevante es que los mismos policías Beta fueron escuchados para que este equipo fuera de acuerdo con sus necesidades, así que ellos mismos aprobaron la adquisición para renovar todo el parque que ya tenía más de 10 años de antigüedad.