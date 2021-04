-- Le ponen ‘carnita’ a los arranques -- Dupla imparable en el Conchos

PROTECCIÓN.- Después de darse a conocer el protocolo sanitario a acatar durante las campañas electorales, tanto por la gubernatura como por las diputaciones federales que comenzaron justo ayer, trascendió que hay un seguimiento en los aspectos de seguridad y protección a los aspirantes a los puestos de elección popular.

SEGURIDAD.- Si bien la última reunión entre gobierno del estado y autoridades electorales con dirigentes de los partidos políticos se dio hace 11 días, el 26 de marzo pasado, se avizora otro encuentro similar en unos días para evaluar el arranque de las campañas y las necesidades que tienen en materia de seguridad para quienes participan como candidatos.

DELINCUENCIA.- No se quedó en una fecha específica para otro encuentro, al menos durante esta semana pero es muy probable que se desarrolle antes del inicio de las campañas de carácter local, especialmente las correspondientes a alcaldías que comienzan el 29 de abril y que son consideradas por la federación, las más vulnerables para ser afectados por la delincuencia organizada, lo que hace suponer que estas candidaturas serán las que requieran de mayor apoyo en seguridad.

PENDIENTE.- Por lo pronto, se dice, ya se hacen preparativos y gestiones por parte de varias dependencias, especialmente desde la Secretaría General de Gobierno, de la administración estatal, con el propósito de brindar ese apoyo en materia de seguridad, para lo cual también está pendiente que se defina la participación del gobierno federal a partir de la Estrategia de Contexto Electoral, establecida con ese objetivo.

INICIO.- Tal y como se esperaba, pese a las recomendaciones del INE, el IEE y las autoridades sanitarias, ningún arranque de campaña respetó las medidas de prevención ante la pandemia, sin importar la salud de los asistentes; en los siete eventos sólo se respetó la sana distancia para tomarse la foto, el resto del tiempo hubo personas sin cubrebocas, abrazándose unas a otras y sin la aplicación adecuada del gel antibacterial.

ENTREGA.- Pese a que Maru Campos subrayó que su campaña no sería de confrontación, pidió al jefe nacional Marko Cortés que ponga en la causa blanquiazul, pues aseguró que en Chihuahua capital hay panistas que quieren entregar el estado a Morena, que repitió, en su discurso de la Plaza del Ángel, frente al Palacio de Gobierno; por cierto, la reconciliación con Rocío Reza fue aplaudida por muchos panistas, en la que ambas se dijeron muy contentas de poder caminar juntas.

FORTALEZA.- Llamó la atención el discurso de Marko Cortés, quien dijo: “Escuche quien tenga que escucharlo, entre más ataques a Maru Campos, más se fortalece”, también refirió que a la candidata ya nadie la detiene, pero no especificó si se refería a su impulso electoral o al proceso jurídico que enfrenta; sin embargo, aunque comenzó muy enérgico, poco a poco disminuyó y notó que no habrá acciones contra Javier Corral porque están trabajando en sumar y no en dividir.

DEBATE.- Graciela Ortiz inició formalmente su campaña en las instalaciones del PRI estatal, con un mensaje duro hacia sus contrincantes políticos, dejando por cierto, abierto el reto hacia Juan Carlos Loera para debatir el tema del agua. Reprobó que el abanderado morenista sostenga que el agua de las presas de esta entidad pertenezca al estado de Texas.

CONFIANZA.- El hecho es que la candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua envió un mensaje a los chihuahuenses en el sentido que después del 6 de junio entrará por la puerta principal de Palacio de Gobierno para poner orden en la administración y realizar un trabajo de recuperación económica y de apoyo a la salud.

DUPLA.- Luego de que el diputado federal Mario Mata y don Salvador Alcántar, presidente de la Aurech, publicaran en sus redes sociales las fotografías oficiales de su campaña, el primero como propietario y el segundo como suplente por la diputación federal del Distrito 5 ( con cabecera en Delicias), a sus contrincantes les dio frío, pues se dieron cuenta que a ese par ni con tercia lo vencen.

DUPLA I.- Y es que más allá de que representen a la coalición PAN-PRI-PRD, tanto Mata como don Chava han sido las dos figuras más emblemáticas en la región de la cuenca del Conchos, en relación con la defensa del agua; ambos personajes fueron los primeros y los últimos en poner el pecho de frente y encarar ya no solamente a la 4T sino a la Guardia Nacional, apoyando en todo momento a los cientos de productores y agricultores. Fuera de Mario y don Chava, han sido decenas de políticos, pero en honor a la verdad, fueron ellos los que se fajaron y pelearon de frente.