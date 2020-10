-- Llegó la fecha fatal -- PRI aceita estructura capitalina -- Nada está escrito: La Torre

FATAL.- A partir de este domingo, se puede considerar que inicia la cuenta regresiva para dos fechas muy significativas para Chihuahua en las condiciones actuales; la primera de éstas, el próximo 24 de octubre vence el plazo para que México cubra el saldo que enfrenta con los Estados Unidos por el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

FATAL I.- La segunda fecha es el 25 de octubre, el próximo domingo, cuando es posible que se conozca la dotación o el porcentaje del volumen concesionado que se ofrecerá a los usuarios de los distritos de riego 05, 113 y 090, de la entidad, una cantidad que algunos agricultores estiman que apenas alcanzará para regar, en el próximo ciclo 2021, el 30 por ciento de las aproximadamente 80 mil hectáreas que los conforman.

ADEUDO.- Y mientras se habla de que aún faltan por pagarse un poco más de 230 millones de metros cúbicos para cubrir ese adeudo, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador Javier Corral, por separado han reconocido que no existe la posibilidad de incumplir con ese pago, pues se tiene la alternativa de presas en otros estados, además de las internacionales.

DIÁLOGO.- No obstante lo anterior, desde el gobierno federal se presiona a agricultores, como fue el caso, de don Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (AURECh), que hace unos días fue llamado a reunirse con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como otros funcionarios, quienes casi le exigieron que aceptara la apertura de la presa La Boquilla, para entregar agua a localidades de Nuevo León y Tamaulipas.

DIÁLOGO I.- Al respecto el gobernador, Javier Corral, lamentó que desde Segob se orqueste lo que llamó una campaña de intimidación en contra de los productores de riego de Chihuahua, y que la ex ministra en retiro Olga Sánchez Cordero la encabece, en lugar a llamar al diálogo a los representantes de los módulos de riego en conjunto, en lugar de presionarlos en lo individual.

PRESIONES.- Así es que si las presiones ya estaban en otro nivel, durante la presente semana es posible que se incrementen aún más, y que se oficialice por parte de Conagua, la disposición de abrir las compuertas de La Boquilla e informe de la cantidad de agua que entregarán a los concesionarios de los distritos de riego, si acaso no hay una prórroga para este acto, como lo comentó la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras.

CALENTAMIENTO.- En el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en la capital del estado, retomaron las reuniones con presidentes seccionales y delegados distritales, con la finalidad de motivarlos a encarar con nuevos bríos el proceso electoral que concluye con la elección del 2021, acción que obedece a la fuerte agenda que ha sostenido el diputado Omar Bazán a lo largo de todo el estado.

RENOVACIÓN.- Hasta donde se sabe, la presidenta Adela Soto organiza cada semana reuniones con un número limitado de líderes de colonias para enterarlos de los proyectos políticos que comenzarán a operar en territorio, sumado a ello, según trascendió, la dirigente del priismo en el municipio también inició la renovación de presidencias seccionales que están acéfalas.

ENCUENTRO.- El empresario Rafael Espino fue invitado por la asociación de maquiladoras de Ciudad Juárez para dialogar en torno al futuro que pudiera darse en la industria de exportación, esto luego del retorno al semáforo naranja, donde las condiciones laborales vuelven a restringirse con el incremento de contagios por Covid-19.

INDEX.- Y es que hasta donde se sabe, el militante de Morena y aspirante a la gubernatura de Chihuahua se ha venido reuniendo con diversos sectores, a excepción de los grandes industriales, por ello para Espino el encuentro de este lunes con los asociados de Index representa otro reto en el que expondrá sus ideas y expectativas.

INTELIGENCIA.- Según informes de inteligencia de autoridades federales, a los que El Heraldo de Chihuahua tuvo acceso, ayer en Satevó, específicamente en el carril de carreras de caballos, hubo presencia de al menos cinco grupos criminales, quienes de manera directa e indirectamente trajeron a sus mejores caballos, quienes clasificaron a las semifinales del ya famoso Maturity Millonario.

MILLÓN.- La bolsa acumulada para el primer lugar que se llevará el próximo mes en la gran final, es de un millón de dólares, premio que disputarán seis caballos, los más ligeros por ahora de México; bolsa que a decir de estos informes ya se jugó al menos en una ocasión hace poco menos de un mes, cuando integrantes del Cártel de Sinaloa, de Juárez, de Jalisco y otro más del sur del país, jugaron esta cantidad en una carrera clandestina.

DISPUTA.- Se supo que uno de los aviones que aterrizó en Satevó y que ayer compitió en una de las semifinales era nada menos que de Ovidio Guzmán, a propósito del primer aniversario de su captura y puesta en libertad; otro caballo que sí logró pasar a la final, aseguran las autoridades de inteligencia, es propiedad nada menos que de don Ismael el Mayo Zambada; sea lo que sea, pura lumbre llegó a la final que se disputará sí o sí el próximo mes, esté como esté el semáforo epidemiológico, ya que se tiene contemplada la presencia de más de 5 mil personas, eso sí, todo vigilado por el Ejército.

ASPIRANTE.- Luego de la unión entre los aspirantes panistas a la alcaldía capitalina, Jorge Soto y Marco Bonilla, el diputado local Miguel La Torre, quien también aspira a dicho puesto, aseguró que si bien es cierto faltan días para conocer este tipo de definiciones, que no se equivoquen, pues por más fotos o uniones que se hagan, las decisiones –como en toda buena democracia- vendrán desde el CDE y Palacio de Gobierno.

MENSAJE.- Más bien, este tipo de acciones –como la foto de Soto y Bonilla- son mensajes que envían para tratar –asegura La Torre- de que el impacto sea menor con respecto a las fuertes definiciones que se avecinan para final de octubre o inicio de noviembre, las cuales darán un giro de 180 grados en cuanto a la elección de candidatos para los puestos de elección popular, por ello este tipo de acciones no le preocupan mucho, pues se esperan varios manotazos sobre la mesa; eso sí, acepta que en una interna –a raíz del padrón inflado- el equipo panista capitalino las lleva de ganar.

CEN.- Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la presidencia nacional de Morena, reprochó al gobernador Javier Corral no hacer nada por Chihuahua, ni en materia del agua ni por el presupuesto que la entidad recibirá en el 2021, el cual dijo que tiene forma de rescatarse.

CEN I.- Indicó que “anda por su cuenta” en busca de popularidad al interior del Partido Acción Nacional a fin de que lo elijan como candidato a la presidencia en el 2024, razón por la cual aprovechó el conflicto que surgió por el pago de agua a Estados Unidos para que su nombre resonara en las mañaneras. Táctica que refirió como peligrosa, al buscar también un rompimiento con la Federación.



RECLAME PARA FOTO.- Este jueves llegará la fecha fatal en cuanto al pago del Tratado Internacional de Aguas de 1944, por ello la tensión entre el gobierno de México y el gobierno de Chihuahua, dada la apertura o no de La Boquilla.