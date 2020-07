--Los posibles perjudicados --Piden cerrar filas en el PAN --Nadan de “muertito” en Municipio

ESCENARIO.- Algo que poco, o incluso no se ha mencionado, es el escenario nacional de lo que puede suceder luego de la detención del exmandatario César Horacio, debemos recordar dónde estuvo y con quién estuvo para poder ir armando el panorama en el país y los personajes a los que el gobierno de México intenta llegar.

RECUENTO.- César transitó desde 2006 con el entonces presidente Felipe Calderón, cuando era diputado federal y quien en 2008-2009 asumió la presidencia de la Cámara de Diputados; luego en 2010 electo gobernador le tocaron dos años en la era de sangre de Calderón, en la peor crisis de seguridad, cuando el cártel de Sinaloa se quiso adueñar de la plaza del cártel de Juárez, aquí.

INFORMACIÓN.- Horacio fue de los primeros que rompió acuerdos con el entonces secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, cuando mandó correr a los policías federales de Chihuahua; ¿qué información no poseerá César de Calderón, García Luna y del presidente Enrique Peña Nieto, con quien se convirtió en uno de los gobernadores de más confianza?, ¿qué no sabrá del PRI y de los dineros al interior?, ¿de qué no se habrá dado cuenta?

OBJETIVO.- De qué tamaño será el pez por el que desea ir el gobierno de la 4T que prefirieron capturar al ballezado y que con esto reviviera el gobierno de Javier Corral, a quien lo colocan en ventaja con aspiraciones para 2021 y 2024, a sabiendas de que naturalmente Corral es un aspirante a la presidencia de la República, de ese tamaño es el siguiente objetivo de la federación que, vale la pena decirlo, coloca al mandatario chihuahuense –con esta detención- en un muy buen lugar entre los gobernadores del PAN en búsqueda de la candidatura presidencial, sobre todo con el retraso en los tiempos de la extradición y posteriormente el juicio que lo acerca peligrosamente al 2024.

OBJETIVO I.- Esto va más allá, César es la antesala de las investigaciones que la FGR puede emprender en contra de Alejandro Poiré, extitular Segob; Genaro García Luna, ex SSPF; Fernando Gómez Mont, ex Segob, después de todo, los odios del gobierno federal están muy concentrados en el expresidente Felipe Calderón y su gente.

OBJETIVO II.- Además de que podría aumentar las amenazas contra priistas como Luis Videgaray ex SHCP; Emilio Gamboa, exsenador y Miguel Osorio Chong, ex Segob y si decide romper con el pacto de no agresión con el pasado sexenio tendría elementos para enjuiciarlos.

OBJETIVO III.- Y si ya decían que Manlio Fabio Beltrones apoya a Alfonso Durazo en sus aspiraciones para la gubernatura de Sonora, ahora no habrá dudas, pues era presidente nacional del PRI y muchos aseguran que hubo tratos económicos no muy transparentes.

FILAS.- Ayer durante la reunión a la que convocó la presidente del PAN estatal Rocío Reza y los once diputados locales en las oficinas de la avenida Zarco, se les pidió cerrar filas a favor del panismo chihuahuense y del gobierno del estado, en una especie de segundo respiro para la administración estatal y también para la misma bancada azul en el Congreso del Estado.

FILAS I.- Se observó un tanto más tranquilo al diputado Fernando Álvarez Monje, quien había tenido un par de semanas difíciles, sobre todo por el tema de las reformas electorales del mandatario estatal no aprobadas por el Pleno del Congreso local, pero que ahora luego de los acontecimientos del miércoles, pueden tomar oxígeno y replantear la estrategia de la misma bancada, similar a la del CDE, unificarse, cerrar filas y demostrar que los gobiernos emanados de Acción Nacional dan resultados y son diferentes a los de otros colores.

MUERTITO.- Por cierto quienes desean nadar de “muertito” esperando que el tema se apague, son quienes trabajan en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno capitalino, a cargo de Gabriel Valdez Juárez, respecto al tema de la gasolinera ubicada en la avenida Pacheco, construida recientemente frente a una estancia infantil; pretenden esconder la cabeza como la avestruz, ya que el permiso de construcción fue autorizado por Valdez de manera ilegal, pues sabía que no se cumplían con los requisitos del reglamento municipal en la materia.

MUERTITO I.- Dicen los que saben que este tema ya causó desacuerdo entre la directora del DIF municipal y el titular de DDUE, por haber autorizado los permisos para que la gasolinera en discordia se construyera frente a una estancia infantil, situación que se prevé abrirá la caja de pandora al interior de la dependencia municipal, pues basta recorrer la ciudad para darse cuenta cuántas gasolineras no cumplen con la normatividad municipal para su operación.

CARTA.- Quienes platicaron largo y tendido ayer durante la mañana fueron el fiscal general del estado César Peniche Espejel y el diputado Omar Bazán Flores, en el despacho del fiscal casi un par de horas, donde el tema central fue la petición del priista para que las investigaciones de la FGE solicitadas por la Auditoría Superior se realizaran antes del inicio del proceso electoral y de esta forma se evite contaminar dicho proceso.

CARTA I.- Anteriormente el líder priista ya se lo había hecho saber mediante una misiva, ayer aprovechó para acudir y hacérselo saber de manera personal, dejando en claro que las afectaciones –de existir- las realizan los funcionarios y no las instituciones políticas, en este caso el tricolor, “el PRI no defenderá a nadie, el funcionario señalado deberá rendir cuentas, la institución no tiene nada que ver con esto (señalamientos de la Auditoría)”, buscando pues evitar manchar el proceso electoral.