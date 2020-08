-Mañana, fecha fatal para gobiernos y agricultores-Diputada vs diputada-Ahora cierran filas morenistas

NIVEL.- Se espera que mañana lunes el gobernador, Javier Corral, ofrezca más detalles de las negociaciones que se llevan a cabo con el gobierno de la República sobre la extracción del agua de las presas de Chihuahua, según lo consignó en su mensaje especial del viernes por la noche, en el que manifestó su disposición a acompañar a los productores a reuniones al más alto nivel.



ACUERDO.- En su mensaje, Corral Jurado dijo que en la reunión entre los representantes de los módulos de riego del estado de Chihuahua y funcionarios del gobierno del estado, les reiteró que él ha representado los intereses de los productores chihuahuenses ante las negociaciones con la federación, con el objetivo de que se llegue a un acuerdo y viable entre las partes.



ACUERDO I.- Como paso inicial de una nueva negociación con las autoridades federales, se acordó que se cerraría una de los dos turbinas que estaban en operación en la presa Las Vírgenes, por lo que se estableció un volumen de extracción no mayor a 20 metros cúbicos por segundo, mientras se formaliza una reunión entre la Conagua y representantes de los productores; por cierto esta información fue tergiversada por algunos medios digitales y causó confusión entre los productores, no obstante, finalmente fue aclarada por algunos dirigentes de los módulos de usuarios.



ENCUENTRO.- Según trascendió, desde ayer se han intercambiado telefonazos y mensajes entre las autoridades involucradas en la problemática y se espera que mañana se den a conocer los avances para sentar en una mesa de diálogo a representantes de los usuarios, la Conagua, así como a directivos de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA), funcionarios estatales e incluso el gobernador, Javier Corral, quien ofreció acompañar a los productores a la Ciudad de México, en la búsqueda de un encuentro hasta con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para encontrar una solución.



CONSEJO.- En otros temas, el evento político del fin de semana fue el Consejo Político estatal del PRI, pues ayer tomaron protesta los más de 400 consejeros que integran este cuerpo colegiado, protesta a cargo de Alejandro “Alito” Moreno, presidente del Comité Ejecutivo nacional del PRI, quien no titubeó al pedirle a la militancia priista cerrar filas y salir en unidad para el 2021.



CONSEJO I.- Arropando al diputado Omar Bazán, presidente estatal de este instituto político, se observaron a Carolina Viggiano y Graciela Ortiz, secretaria general y secretaria de Operación Política del CEN; en lo local también se dieron cita: Alejandro Cano, Adriana Fuentes, Rosa Isela Gaytán, Georgina Zapata, Mario Trevizo, y militantes de los 67 municipios; Bazán fue directo al recordar que no tolerarán el oportunismo, traición o corrupción, pues se ha arrastrado la imagen del PRI por años, asegurando que se encuentran listos para el próximo año.



PRESIDENCIA.- Mañana es el último día para que algún diputado local envíe propuesta de mesa directiva para el último año de periodo ordinario, y que como se ha venido diciendo, todo indica a que sea una mujer diputada quien presida la mesa directiva del Congreso del estado, de no existir acuerdo se dice que sería el líder albiazul Fernando Álvarez Monje y la Junta de Coordinación Política de nueva cuenta con el diputado Miguel Ángel Colunga.



DIPUTADA.- Este fin de semana, precisamente la legisladora Rocío Sarmiento, de Movimiento Ciudadano, levantó la mano y pidió la tomaran en cuenta para presidir la mesa directiva; Rocío es diputada por el Distrito 13 con cabecera en Guerrero, y se le ha visto no solamente durante la pandemia, sino previo a ello recorrer en repetidas ocasiones los municipios que conforman su distrito, además como coordinadora de su bancada ha tenido buen acuerdo y trato con el resto de los coordinadores; entendiendo esto la ven como una aspirante seria.



DIPUTADA I.- También se comentó desde la semana pasada que la diputada del PAN Rocío González ha manifestado su intención por presidir el Congreso local, ha pedido apoyo de algunos diputados, sin embargo, se piensa que en la Jucopo al ser voto ponderado no logre convencer a los coordinadores de bancada; en un inicio se habló de la morenista Ana Estrada, pero a ella su bancada no la respaldará, pues se cree buscará candidatura en las próximas elecciones.



APOYO.- Precisamente ahora que hablamos de Morena, este lunes los fundadores, el grupo genuino morenista de la entidad, estará emitiendo un posicionamiento en apoyo a algunos aspirantes por la presidencia del Comité Ejecutivo nacional, entre ellos al subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas; al propio Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del CEN; y a doña Bertha Luján, presidente del consejo nacional guinda.



TEMOR.- Hacia el interior de la Dirección de Seguridad Pública municipal continúa la incertidumbre de decenas de servidores públicos que se han visto afectados por dos funcionarios quienes fueron demandados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con cargos como hostigamiento y abuso de autoridad.



CONSENTIDO.- El hecho ha llamado la atención por la lenta respuesta que no han tenido los más de 20 afectados. Las sanciones no han sido equiparadas con los despidos de los exfuncionarios César Komaba Quezada, de la Subdirección de gobernación y a Francisco Alonso Letayf, del Instituto del Deporte, quienes fueron despedidos a los minutos que realizaron comentarios de misoginia.



ASPIRANTE.- Por cierto, quien ya hizo la visita a los siete templos es el aspirante independiente a la alcaldía capitalina, Fermín Ordóñez, quien el fin de semana se entrevistó con Rafael Espino, aspirante a la gubernatura, para con él terminar de visitar a los candidateables para la primera magistratura estatal, pues ya se había reunido con Maru Campos, Cruz Pérez Cuéllar, Alfredo Lozoya, Armando Cabada y compañía; luego de visitarlos dijo que se convenció de seguir por la vía independiente por la alcaldía de Chihuahua.